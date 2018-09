Sin Le'Veon Bell los Steelers esperan salir adelante

Con o sin el corredor Le’Veon Bell, los Pittsburgh Steelers esperan sacar buenos resultados en su encuentro del domingo con los Cleveland Browns, ya que tiene muy buena ofensiva, consideró el mariscal de campo Ben Roethlisberger.



El “Big Ben” no tuvo problemas en admitir que Bell es uno de los mejores jugadores de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), pero sostuvo que la ofensiva acerera permanece en buenas manos si el jugador no llegara a estar en el campo.



“A fin de cuentas este deporte es de conjunto, creo que somos una muy buena ofensiva”, dijo para el portal de la NFL el mariscal de campo, quien consiguió cuatro mil 251 yardas, 28 pases de anotación y 14 intercepciones la temporada anterior.

Ben: "We are focused on Cleveland." pic.twitter.com/yWaQOyRIcb