Las esperanza de quecantara el Himno Nacional Mexicano antes de la pelea de, se esfumó por culpa dequien se negó a la entonación.Es habitual, que antes de la salida al ring, el himno de ambos peleadores así como el de Estados Unidos—casi siempre las grandes peleas son en este país-- lo interpreten artistas reconocidos.Aprovechando que Luis Miguel es amigo del Canelo y que el 15 de septiembre no tiene presentación en Las Vegas, se pensó que podía salir a cantar, pero todo eso se desechó."Empiezan a poner excusas de cualquier mínimo detalle, pusieron una queja ahora de los Himnos Nacionales, que se tardaron mucho poniendo los Himnos Nacionales y ahora los van a tener que entonar a las 4:30 de la tarde y no antes de salir de la pelea, también pusieron queja de eso, entonces son demasiados pretextos y quejas de su parte y eso solamente lo hacen los perdedores, ya están subiéndose con esa mentalidad”, declaró Álvarez.Durante la semana, el promotor del Canelo, Óscar de la Hoya fue el primero en señalar, que la ceremonia de los himnos tendría que realizarse con el inicio de la cartelera y no antes de la pelea estelar."La gente de Golovkin no quiere que se toquen los Himnos Nacionales previo a la pelea. Eso es un ritual. Tener los Himnos Nacionales antes de una pelea de campeonato s lo que se supone que debes hacer. Lo hace sentirse como un evento más grande", dijo De la Hoya Villaindy Media hace unos días.En mayo del año pasado, el Canelo y Luis Miguel convivieron en una exclusiva sala de uno de los casinos de Las Vegas. El cantante actuará en el jueves 13 y viernes 14 en un recinto del Caesars Palace.