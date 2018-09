Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Desde sus comienzos, la intérprete de 'Crazy in Love' sorprendió con su talento y su estilo. Y, con el paso de los años, ha demostrado que tiene una firma favorita, la casa italiana Gucci. Para su más reciente gira ha saltado al escenario con las creaciones de esta casa de moda.En su día a día también ha elegido los total look de Gucci. Aquí optó por una falda metálica y suéter en el mismo tono que complemento con una gorra y un clutch de la firma italiana. Su hija Blue Ivy hizo match con su chamarrita de mezclilla, su faldita y su bolso.La también empresaria acudió a un juego de la NBA con un quimono floral, el cual combinó con unos skinny jeans y camiseta blanca. Pero no fue la única que sorprendió con el outfit, de nuevo su primogénita la secundó al usar un vestido verde también firmado por Gucci.Pero combinarse con la pequeña Ivy es algo que a la cantante le gusta hacer. Una de las más recordadas fue durante un viaje a París, donde mamá e hija lucieron el mismo vestido color menta floral de la famosa firma de las dos G y sandalias a juego color rosa.Pero no solo su hija, también han incluido a Jay Z al momento de llevar prendas de la misma firma. Para el lanzamiento de “Beauty and the Beast”, los Carter vistieron diseños de la marca fundada por Aldo Gucci, Para entonces, Queen B estaba embarazada de sus gemelos Sir y Rumi.