“México es un país que es casi como nuestra segunda casa, porque llevamos como 45 años en nuestras diferentes formaciones viniendo a México; el público de México nunca nos ha fallado y nosotros a ellos tampoco, por eso estamos aquí felices de visitar León, que yo creo que llevábamos como 2, 3 años sin ir por allá”



“Traemos todo nuestro repertorio conocido, y temas de nuestro último disco. Hemos publicado una caja en la que hay tres discos: Uno de ellos, que fue un hito de El Consorcio, el 'En Vivo desde el Corazón de México', un concierto en vivo para 40 mil personas, uno muy mágico para nosotros; está otro, el que grabó Juan Carlos Calderón antes de morir, en ese hay dos canciones nuevas, una de él que se llama 'Divina' y 'Mientras Espero' de José Luis Perales, también está una película que nos grabaron durante dos horas entre escenarios, carretera, camerinos, en casa con nuestros hobbies y demás”

les llegó con una serie de ideas y canciones, que fueron la excusa perfecta para volver a los escenarios



“El primer recuerdo que tengo es que mi mujer me encargó unas botas vaqueras y me volví loco, porque había de todo, de serpiente, avestruz; recorrí todo León para esas botas (risas), muy buena anécdota”

Antes de pisar tierra mexicana El Consorcio lanzó la siguiente advertencia: ¡Tiembla México!Es que la agrupación, que ha pasado por distintas etapas (entre cambio de nombre y el fallecimiento de algunos integrantes) viene a León para mover corazones, con las canciones que le han dado fama.En entrevista telefónica con am, Iñaki Uranga, platicó sobre su historia con León, y lo que preparan para el show de esta noche en el Teatro Manuel Doblado.Toda una historiaAmaya Uranga, Iñaki Uranga, Carlos Zubiaga y Estibaliz Uranga, son de los pocos artistas que siguen llenando escenarios, y eso se lo deben a la nostalgia de su público, al que agradecen con un nuevo disco.El Consorcio se formó cuando Rosa León, quien de manera independiente estaba preparando un homenaje a la radio de los años cuarentas, creyó que Amaya podría dar vida a las canciones de aquella época y esta última pensó en sus actuales compañeros. Así que en una reunión celebrada en casa de Javier Uranga, Rosa León. He aquí como nació El Consorcio a mediados de 1993.“Sentimos orgullo de seguir en esto después de tanto tiempo, nuestro repertorio gira muchísimo alrededor de la música mexicana. Ahora es difícil llenar un teatro y gracias a quien tenga que ser, seguimos llenando y el público sigue viniendo, por eso este disco se llama 'El Consorcio... Eres tú', que nos dirigimos a cada persona que viene al teatro, como forma de agradecer que después de ese tiempo, seguimos aquí”, agradeció.El 15 de septiembre, la banda regresará a España para un descanso y comenzar la gira por ese país desde octubre hasta marzo.¡Las mejores botas!Todo artista entrevistado por am, no puede escaparse de la siguiente pregunta: ¿Qué recuerdos hay de León?”El set list estará formado por: “Tómame o déjame”, “El vendedor”, “Secretaria”, “Desde que tú te has ido”, “Amor de hombre”, “Le llamaban loca”, entre otros temas.*Día: Miércoles 5 de septiembre*Lugar: Teatro Manuel Doblado*Hora: 8 de la noche*Costos: 830, 680 y 480