Secretaría de Educación Pública (SEP

Un nuevo error

burlas y memes

libro de Historia de México II de la SEP

Nirvana

Kurt Cobain, junto a Dave Grohl y Krist Novoselic.

la SEP escribió:

Miguel de la Madrid

redes sociales

Vivíamos en el error pensando que Nirvana es de Seattle y pues no, son mexicanos, tal cual lo dice el libro de texto de las primarias: pic.twitter.com/YjUvWYIQzY — Don Chamuco (@don_chamuco) September 4, 2018

Según los nuevos libros de historia de la SEP, Kurt Cobain y demás integrantes de Nirvana eran "jóvenes mexicanos de los noventa". pic.twitter.com/CwbYsWMvY0 — Martha (@MarthaCajigas) September 5, 2018

¿Se han puesto a leer los libros de la SEP con calma? Técnicamente los miembros de Nirvana eran mexicanos. pic.twitter.com/pMbf4gZtoR — Troy McClure (@LosSimpsonMX) September 5, 2018

De los autores de los seis dedos, Curt Cobain es méxicano. Que veremos después que Jimmy Hendrix, Prince y Lenny Kravitz eran afromexicanos de Pinotepa Nacional.



Aplausos, para los pendejos de la SEP. pic.twitter.com/r491QQjA4y — King Crimson Navarrete (@KingCrimson66) September 5, 2018

Despues del libro con seis dedos ya nada me sorprende de mi México mágico xD — David Alonso (@SagadeGeminis92) September 5, 2018

SEP

¿Qué está pasando con los libros texto de la)?en sus páginas fue evidenciado en las redes sociales con. Los usuarios de internet actúan de manera muy rápida.El error se encuentra dentro delen la página 142, en una fotografía de la banda estadounidense, que fue liderada en los años noventa por el fallecidoY es que como pie de esa foto,“Jóvenes mexicanos de los noventa”, debajo de un texto que aborda el gobierno de, quien fue presidente de México del 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988.Los mejores éxitos de Nirvana fueron: Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, In Bloom, All Apologies, Rape Me, entre otros. Su líder, Kurt Cobain fue hallado muerto el 5 de abril de 1994 en Seattle, Washington, Estados Unidos.Enno perdonaron esta confusión:Pero esta no es la primera vez que en los ejemplares de laaparece información errónea, pues en otra de sus ediciones adelantó por 300 años la batalla de 5 de mayo en Puebla.Otro y de los más comentados, fue cuando publicaron una mano con seis dedos en la página 161 del libro de Matemáticas.

* ¡Que se preparen los rockeros!