No se trata de una ilusión óptica, ni de una imagen sin revelar. El agua de este lago en México, muy cercano a la costa, es de color rosa. Ubicado en el pequeño pueblo de Las Coloradas, en Yucatán, esta playa tan particular se ha hecho famosa a través de redes sociales. Las imágenes de este destino tan particular en la página de Facebook Ilusión Viajera fueron compartidas más de 200.000 veces por los usuarios.

El alto contenido de microorganismos (en específico de una halobacteria) y alta salinidad provocan ese color tan particular. La halobacteria es la responsable del rosa del agua ya que sus membranas son de color púrpura. Este tipo de organismo se suele encontrar en el agua muy saturada de sal. El pueblo de Las Coloradas se dedica principalmente a la pesca y a la industria de la sal, aunque cada vez más turistas se acercan a conocer este paisaje único.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

. Algunos de los más conocidos se encuentran en Australia (lago Hillier), Canadá (lago rosa Dusty), Bolivia (laguna Colorada), Senegal (lago Retba) o España (salinas de Torrevieja).