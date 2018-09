Edil de Villa de Tezontepec anuncia salida de Nueva Alianza para ir a Morena

Luis Castañeda Muñoz, alcalde de Villa de Tezontepec, anunció que la próxima semana presentará su renuncia al partido Nueva Alianza para integrarse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En entrevista con AM Hidalgo, el edil, quien se tuvo que afiliar al partido turquesa para ser postulado, explicó que durante los dos años de su administración “aprendí a gobernar y, hoy he entendido muchas cosas de la política pública sin perder de vista mis principios morales y de servir a mi municipio”.

La semana pasada y por invitación del alcalde de Zempoala, Erick Edgardo Islas Cruz, Luis Castañeda se sumó al Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE) que dirige René Bejarano Martínez, organización civil que simpatiza con Morena.

“A mí me invitaron a ser candidato de Nueva Alianza porque no tenían aspirante en el municipio de Villa de Tezontepec, yo nunca había militado en algún partido, desde luego, me tuve que dar de alta para ser su candidato a dos años de mi gobierno”, comentó.

“Para ser congruente con mi ideología y admiración, la próxima semana voy a renunciar al partido Nueva Alianza para estar en condiciones de unirme a Morena. Creo que comparto muchos valores y que la visión que me está permitiendo desarrollar es diferente, todo con la intención de beneficiar a mi municipio”, dijo el acalde de Villa de Tezontepec.





MÁS ALCALDES DE HIDALGO SE UNIERON AL MOVIMIENTO DE RENÉ BEJARANO

Por otro lado, Carmen Alicia Vera Juárez, enlace nacional en Hidalgo y secretaria de organización del MNE, señaló que más alcaldes se unieron a la agrupación; son los de Mineral del Chico, Tetepango, Villa de Tezontepec, Tenango de Doria y Tlanchinol.

Con excepción del edil de Villa de Tezontepec, Alicia Vera desconoce si los demás alcaldes se sumarán a Morena, pues “ellos tendrán su propia ruta partidaria y lo vamos a respetar, pero será un gusto que quieran participar en Morena”, dijo.

No obstante, el edil de Tlanchinol emanado del PAN, Pablo Salazar Hernández, negó que se irá a Morena, y aclaró que al MNE lo invitó “un amigo de México” para poder ingresar algunos proyectos; por ello, en la asamblea de ayer mandó a personal técnico en su representación.

En tanto, Aldo Molina Santos, edil de Tenango de Doria emanado de Nueva Alianza, dijo que lleva más de un año y medio trabajando con René Bejarano, quien le ha ayudado a concretar proyectos para el municipio, independientemente de “colores y partidos”.

“Tengo muy buena relación con ellos, cuando estuve en el PRD, por eso se ha mantenido ese contacto con los compañeros, soy respetuoso. Hoy, como alcalde, he platicado con otros de Nueva Alianza, lamentablemente no alcanza el registro, estamos buscando la posibilidad de incluirnos en el MNE. Sin embargo, no puedo decidirlo yo solo”, indicó.