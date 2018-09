Con cambio de gobiernos no habrá afectaciones a programas, dice Desarrollo Social

“Son recursos encaminados a atender las necesidades de infraestructura de la población en pobreza (...) primero tendría que correr un proceso de cambio de Ley antes de cambiar el presupuesto, creo que esos recursos se respetan”, dijo.



“Es establecer esos diálogos que permitan el intercambiar ideas, la planeación es un proceso que tendrán que sufrir los estados, para que puedan tener ese rumbo y la visión”, indicó.



“Hay una demanda de más de 23 mil obras y acciones, ya priorizadas por estos comités ciudadanos, que permitirán al próximo gobierno arrancar con una plataforma diferente, están analizando que es lo que más necesitan”, puntualizó.

Con el cambio de gobierno federal y estatal no se prevén afectacionesIndicó que los recursos que provienen de partidas federales como Ramo 33 no estarían en peligro, pues están considerados en la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que se podrán respetar los programas en beneficio de los ciudadanos en pobreza.Morales Moncada señaló que la semana pasada acudieron a la reunión de la Comisión de Desarrollo Social y Pueblos Indígenas, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, donde se vieron procesos de planeación más allá de los periodos gubernamentales, donde Guanajuato resulta líder al igual que Durango.Refirió que se prevé aperturar diálogo con el nuevo gobierno federal, para que los recursos destinados a abatir las desigualdades no se vean afectados, por lo que espera que el recurso esté disponible en Guanajuato.El Secretario de Desarrollo Social y Humano agregó que se dará continuidad al programa Impulso Social, que en su primera etapa se enfocó a la atención de 1 millón 200 mil guanajuatenses ubicados en 339 zonas, alcanzando al cierre de la administración la creación de 340 comités ciudadanos que trabajan en la mejora de sus colonias y comunidades.