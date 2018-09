En agosto, de 35 víctimas de homicidios, 15 eran jóvenes

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

De las 35 víctimas por homicidio doloso registradas en agosto de este 2018,Además, los homicidios dolosos en Irapuato registraron un aumentoAsí lo registraron integrantes del, en el Reporte de Víctimas por Homicidio Doloso de Agosto de 2018, enviado a los medios de comunicación locales.El reporte mensual refleja también el promedio de víctimas de este primer semestre del año, con 30.5 víctimas por mes.Los integrantes del Observatorio irapuatense, que señalaron este 3 de septiembre ante empresarios que la inseguridad seguiría creciendo de no aplicarse estrategias adecuadas, también incluyeron en este reporte que el 90% de los homicidios dolosos estuvo relacionado con el crimen organizado.En agosto de este año, en Irapuato, se registraron 28 sucesos donde ocurrió un homicidio doloso, de los cuales, en el 90% de los acontecimientos estuvieron involucradas armas de fuego.Este reporte también refleja que Irapuato rebasó con estas cifras la tasa mensual de víctimas de homicidio doloso a la tasa que tiene el Estado de Guanajuato, con un total de homicidiosDe las víctimas registradas en agosto, 34 son hombres, que representa el 97%, y una de las víctimas, era mujer, representando el 3% de las personas asesinadas.Entre los datos por rango de edad, las víctimas de homicidio también se encuentra entre los 30 a 49 años, específicamente 9 de ellas, 2 víctimas de 50 a 59 años, una persona sin vida de más de 65 años, y de las 8 víctimas restantes, no hay dato de su edad, conformando las 35 víctimas de este mes que terminó.El 80% de las víctimas constó que perdieron la vida en el lugar de los hechos o a consecuencia del ataque en el lugar donde se registró el suceso, mientras que el 20% de víctimas no se tuvo información de que hubieran perdido la vida en donde se encontró el cuerpo.