Moverán solo unos metros a comerciantes de fresas por obra en Tercer Cinturón Vial

“Reubicar no es posible, para hacerlo necesitan permisos y ellos no los tienen, es una venta tradicional la que se tiene, nosotros lo que tenemos es un padrón de los comerciantes que están ahí, nos pedían un lugar donde causaba problemas a terceras personas”, dijo.



“Están dentro del orden, si bien no tienen un permiso es un producto emblema del municipio, en consecuencia los vamos a apoyar, pero de manera ordenada”, refirió.

Los comerciantes de fresa en la avenida Insurgentes donde actualmente se realizan obras del, sin embargo se llegó a un acuerdo para que puedan comercializar su producto de forma ordenada, señaló el director de Mercados, Daniel León Morales.La semana pasada, al inicio de los trabajos de conexión de líneas de drenaje, fueron varios freseros los que se mostraron inconformes, pues no podrían vender la frutilla al no haber paso vehicular por la zona.Tras la queja, los comerciantes acudieron a la dirección de Mercados para buscar una solución,El Director, Daniel León Morales,León Morales indicó que los comerciantes se comprometieron a trabajar en orden y no continuar con el estacionamiento de vehículos en doble fila, pues con obra o sin ella, resulta un problema de movilidad.Agregó que otro de los compromisos fue mantener limpio el espacio, sin las canastas de fresa obstruyendo el paso peatonal en las banquetas, lo que además permite más espacio para que la gente pueda ir a comprar.AM acudió al espacio donde se comercializa la fresa, donde se encuentra la señora Guadalupe Huerta Gómez que indicó que están conformes con el acomodo, y que espera que se de celeridad a la obra para que puedan continuar con la venta de fresa, que es su sustento familiar.