“Nos han tenido en curso toda la semana pasada, estuvimos encerrados en Seguridad Pública y ahorita se suponía que tendríamos prática de tiro, pero resulta que no se llevará a cabo debido a que ya no son útiles las balas”, declaró uno de los elementos.

En Jaral del Progreso las balas para las policías ya no sirven, están caducas.Las últimas semanas los elementos han recibido cursos de actualización y capacitación, se tenía contemplado que en estos días hicieran práctica de tiro pero la actividad se canceló.Otros aseguraron que no sólo las balas están caducas, también algunos chalecos antibalas, además de que no se renovaron botas y parte del equipo táctico en la Administración Municipal que termina.am intentó obtener una declaración del director de Seguridad Pública Juan José Mendoza Pérez, pero no se encontraba en las oficinas.Jaral es uno de los municipios en que ha recrudecido la violencia, el mes pasado hubo cinco homicidios.

