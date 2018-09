“Esto nos va a perjudicar mucho porque hemos perdido tiempo y los maestros que ahorita están nos dicen que vamos a retomar las clases perdidas, pero ya vienen los exámenes”.



“A mí sí me gustó cómo estaban trabajado en el primer y segundo semestre, pero desde que llegó esta directora hace dos semanas ya no me gustó”, lamentó Carolina.



“Que la directora se vaya porque es muy mal educada, nos trata muy mal a todos; aparte nunca está y nada más viene como una hora al día y se va, pero casi no viene a la escuela; se llama Liz y hemos escuchado que por las mañanas da clases en una escuela particular”, dijo otra de las perjudicadas.



“El director anterior renunció y no sabemos por qué y cuando llegó la nueva directora la mayoría de los maestros también renunciaron. Sólo se quedaron como tres y los demás también acaban de entrar. Teníamos a otros maestros muy diferentes; ellos sí trabajaban bien y la verdad estábamos muy a gusto con ellos”, comentó Claudia.



“No habrá ningún problema, estamos haciendo un análisis porque hay unas situaciones sencillas que me comentaron, nosotros manejamos el sistema de las calificaciones y nada más es cuestión de checar qué está pasando”.



“La respuesta que se les va a dar a los papás y alumnos será positiva siempre y cuando sea bajo sus derechos y lo que hayan obtenido de calificaciones se les va a plasmar como tal. Por otro lado, si hay situaciones de maltrato o algo así yo voy a estar la próxima semana en León para revisar los casos”, afirmó.



“Hubo una situación anómala en cuestión de pagos porque se tuvieron que regularizar unos sistemas pero hay docentes que aceptan la plaza y a los dos días se van”, admitió.

Estudiantes del Cetac I, ubicado de forma provisional en la Telesecundaria 1034 en la colonia Buenos Aires, denunciaron irregularidades como maltrato, falta de maestros y extravío de calificaciones, por lo que exigen la destitución de la nueva directora.De acuerdo a testimonios de los alumnos de tercer semestre de preparatoria, de los 12 salones que son ocupados sólo ocho cuentan con profesor, lo cual consideran preocupante debido a que a mediados de este mes iniciarán los primeros exámenes.Los inconformes señalaron que la directora les informó que los anteriores maestros no entregaron las calificaciones, además de que les registraron muchas faltas a todos los estudiantes, por lo que de ser necesario tendrán que recursar todo el primer año de estudios.Luego de una primera reunión con padres de familia y alumnos, la directora se comprometió a dar una respuesta a la problemática este próximo viernes.Cabe destacar que durante este encuentro que tuvo lugar el pasado martes, los docentes acusados de no dejar las calificaciones acudieron al plantel para desmentir la versión de la directora.Los estudiantes de educación media superior que actualmente cursan el tercer semestre dijeron tener la esperanza de poder estrenar el plantel del Cetac I que hoy se construye sobre el bulevar Juan Alonso de Torres, en la colonia San José del Potrero.Lorena Zarazua Rivas, encargada de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, área encargada del subsistema Centro Tecnológico Agropecuario y Ciencias del Mar (Cetac) en Guanajuato aseguró que cualquier anomalía que afecte a los estudiantes se solucionará.En cuanto a la falta de maestros sostuvo que se espera que en el trayecto de esta semana ya no haya faltantes.Por su parte varios padres de familia externaron su preocupación ante la problemática, pero dijeron confiar en que las autoridades educativas podrán solucionarla a la mayor brevedad en beneficio de las decenas de estudiantes afectados.