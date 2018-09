Receso indefinido violenta la ley: diputados, pasan madrugada en el Congreso

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las fracciones parlamentarias de PRI, PAN, PES y PT en el Congreso local reprobaron el receso indefinido que convocó el presidente de la mesa directiva Humberto Veras Godoy, al considerar que violenta la ley del Poder Legislativo.En la primera sesión de la 64 Legislatura, la mesa directiva encabezada por Morena llamó a un receso que en las primeras horas de este miércoles aún continúa.A las 1:00 horas del miércoles, los diputados de PRI, PAN, PES y PT permanecen en el salón de plenos en espera de que los legisladores de Morena regresen, ya que están atrincherados en la Torre Legislativa, luego que no obtuvieron la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso.Al filo de la media noche, los legisladores ofrecieron una conferencia de prensa en el salón de plenos donde esperaban que la bancada de Morena retomara la sesión para instalar la 64 Legislatura.Julio Valera Piedras sostuvo que el receso violentó la ley, ya que no estaba contemplado en el orden del día.Mientras que María Luisa Pérez Perusquía calificó como una falta de respeto al Congreso local no cumplir con la agenda que estaba programada en la primera sesión constitutiva.En tanto, el coordinador de la bancada del PAN, Asael Hernández “lamentó” que los integrantes de Morena actúen de forma “tan arbitraria”.Durante conferencia de prensa después de las 1:30 horas, los diputados de Morena señalaron que el receso continúa de manera indefinida y que enviarán un documento al Senado de la República con la finalidad de explicar la forma en que fue electa la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso local.