Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

quien falleció en el interior de un vehículo Sentra, donde permaneció por siete horas, presuntamente olvidado por una tía,De acuerdo al reporte de la Policía Municipal de Angostura, en la colonia Francisco Labastida Ochoa, en una unidad, matrícula VGR-9655, propiedad de laLa versión que se conoce, es que la mujer, tía del menor, no se percató que el menor, supuestamente subió a la unidad, por lo que acudió a trabajar y dejó estacionado su vehículo Sentra por espacio de siete horas, por lo que este falleció en su interior.Este hecho, se sumó al caso registrado en julio pasado, en el queDe acuerdo al primer reporte, los padres de la menor, cuyo hogar se ubica en la calle Emilio Ibarra, del fraccionamiento Cañaveral, no se percataron que la menor, salió a jugar, con otros niños y presuntamente se escondió dentro de una unidad estacionada en el exterior.Al parecer la pequeña de sólo dos años de edad, no logró abrir la puerta de la camioneta para salir y dadas las temperaturas de casi 38 grados que se presentaron este día en la ciudad de los Mochis, esta quedó inconsciente hasta que fue localizada en estado grave.Sobre este hecho, la Fiscalía General del Estado no emitió ningún comentario en virtud que se inició la carpeta de investigación relativo al caso para recopilar datos, evidencias y testimonios de los vecinos y familiares.