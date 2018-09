El Gobierno de Perú prohibió las llamadas, mensajes de texto y mensajes electrónicos de empresas para promover servicios y productos a los usuarios que no hayan dado su consentimiento para ello. La medida fue dictada este miércoles por un decreto legislativo que modifica el artículo 58 del Código de Protección y Defensa al Consumidor.

“Están prohibidas todas aquellas prácticas comerciales” que empleen “centros de llamada (call centers), sistemas de llamado telefónico, envío de mensajes de texto a celular o de mensajes electrónicos masivos para promover productos y servicios, así como prestar el servicio de telemercadeo, a todos aquellos números telefónicos y direcciones electrónicas de consumidores que no hayan brindado a los proveedores de dichos bienes y servicios su consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco, para la utilización de esta práctica comercial”, dice el texto.

El decreto añade que ‘este consentimiento puede ser revocado, en cualquier momento y conforme a la normativa que rige la protección de datos personales’. Para sustentar la medida, el Gobierno recordó que el “derecho de todo consumidor a la protección contra los métodos comerciales agresivos o engañosos implica que los proveedores no pueden llevar a cabo prácticas que mermen de forma significativa la libertad de elección del consumidor a través de figuras como el acoso, la coacción, la influencia indebida o el dolo".

MEDIDAS VIGENTES

Ahora, Indecopi cuenta con el registro público “Gracias... no insista”, el que permite decidir si deseamos retirar nuestro número de centrales telefónicas y no pertenecer a una base de datos activa. En caso de que lo desees, puedes seguir este enlace y comenzar tu proceso de inscripción. Además, hay aplicaciones para smartphones que ayudan a filtrar los números no deseados, y que resulta efectiva para bloquear automáticamente las llamadas de este tipo.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) propuso al Congreso en febrero de este año una ley con el mismo propósito que el decreto legislativo de esta norma. En el mismo documento, el Indecopi propuso dejar sin efecto el registro “Gracias... no insista”, porque si se llegaba a aprobar la ley, los usuarios que no quieran recibir llamadas ya no tendrán que estar registrados en ninguna lista, sino que será de aplicación para todos.