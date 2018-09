La mujer involucrada en el caso de la pareja chilena conformada por Rosario Madueño Atalaya y Jorge Tovar Pérez, aseguró que los mellizos que dio a luz el pasado 28 de julio “no son sus hijos”, y reiteró que hubo un acuerdo para que se lleve un embarazo subrogado. Sus declaraciones a la fiscalía se dieron a conocer por el noticiario 24 Horas.

“Lo único que quiero agregar es que yo no soy la madre de los niños. Los verdaderos padres son la señora Rosario de los Ángeles Madueño Atalaya y Jorge Tovar Pérez; y que ojalá se aclare de una vez para que los bebes estén juntos con sus papás y que yo he hecho un acto humanitario en apoyarlos”, dijo a la mujer a las autoridades.

Rosario Madueño y Jorge Tovar recurrieron al embarazo subrogado también conocido como ‘vientre de alquiler’ después de varios años de intentos fallidos de embarazo. El abogado de la pareja dijo que ellos fueron referidos de Chile a la clínica Concebir en Lima, Perú en el 2013. En diciembre del 2017, la pareja recurrió a una mujer peruana que llevó el embarazo producto del embrión conformado por un óvulo donado y el esperma de Jorge Tovar, dijeron los familiares.

La mujer dio a luz el 28 de julio a gemelos en un parto prematuro, ya que se adelantó dos semanas. La pareja viajó a Lima y llegó el 29 de julio en la madrugada. El desfase de tiempo alertó a las autoridades del aeropuerto Jorge Chávez cuando la pareja y los bebés viajaban de vuelta a su país en agosto 25.

El domingo 2 de septiembre, la Corte de Justicia de Callao dictó a la pareja 12 meses de prisión preventiva. La Fiscalía los acusa de presunta trata de personas. El lunes por la tarde, Rosario fue recluida en el penal Ancón II y su esposo en el penal Sarita Colonia del Callao. Pedro Madueño, hermano de Rosario Madueño Atalaya, criticó que la Fiscalía apenas haya ordenado una prueba de ADN, que comprobaría la paternidad de Jorge Tovar, a un día de la audiencia de prisión preventiva.

En su testimonio a las autoridades fiscales, la mujer contó que los embriones no eran de ella, sino de los esposos chilenos:

"No son mis hijos porque los embriones no son míos, son de Jorge Tovar y Rosario Madueño”. Además, dijo que reconoce “el acuerdo privado del útero subrogado del mismo modo reconozco mi firma”.

La Fiscalía también le consultó sobre el pago de dinero para que lleve el embarazo. La mujer respondió que lo que se acordó fue el pago de 800 soles por alimentos, análisis, movilidad y medicina.

“Yo no he pagado nada, Jorge y Rosario se hacían cargo de los gastos de gestación hasta el parto, directamente con los médicos, es decir al momento que pactamos el embarazo me dijeron que yo no tenía que gastar absolutamente nada”, declaró.