In the words of the legendary Frank S - I’m afraid the time has come my friends. And suddenly. I’m told I’ve only got days. It’s very surreal. Thank you so much for all the support I’ve received. Debs and lozz will continue with the #youmebigc podcast. Au revoir my friends. pic.twitter.com/DhMurbqMJz — Rachael Bland (@Rachael_Hodges) 3 de septiembre de 2018

murió esta mañana acompañada de su familia, tras perder la batalla contra el, que padecía desde 2016.Días antes, Bland había comunicado a sus seguidores que

"En palabras del legendario Frank Sinatra, me temo que el momento ha llegado, amigos. Y repentinamente me dijeron que solo tengo días (de vida). Es muy surrealista. Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido”, escribió en sus redes sociales.

Our beautiful, courageous Rachael died peacefully this morning surrounded by her close family. We are crushed but she would want me to thank everyone who took an interest in her story or sent messages of support. You’ll never know how much they meant to her. Steve and Freddie xxx pic.twitter.com/soq7YHvF9u — Rachael Bland (@Rachael_Hodges) 5 de septiembre de 2018

Lala comunicó su familia por medio de su cuenta de twitter,

"Nuestra bella y valiente Rachael murió pacíficamente esta mañana rodeada de su familia cercana. Estamos tristes, pero ella quería que agradeciéramos a todos los que se interesaron por su historia o enviaron mensajes de apoyo. Nunca sabrán lo mucho que significaron para ella”.

y juntos tuvieron un niño al que llamaron Freddie.Rachely dos años después perdió la esperanza, pues sus médicos le informaron que ya no tenía cura.A pesar del diagnóstico, Rachel abordó el tema con humor ycon Lauren Mahon y Deborah James,Rachel escribíapues sus últimos años quería que su hijo se acercara a "todas las historias y consejos que le hubiera dado... pero que no estaré para dárselos en persona", desafortunadamente estas memorias no pudieron ser terminadas.