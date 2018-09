¿Cómo contratar y pagar a un gobernante?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La discusión de cuánto debe ganar un funcionario público o un representante popularAndrés Manuel López Obrador fijópara el mercado de talento ejecutivo no lo es.Se sabe que Singapur es el país que mejor paga a sus funcionarios públicos y lo hace con base en cumplimiento de metas. Un ministro gana entre 15 y 25 millones de pesos al año. Publica el Straits Times,La cifra es baja: 10 dólares, unos 150 pesos. Los 5.6 millones de singapurenses pagan 56 millones de dólares de Singapur para compensar a los hombres y mujeres más capaces de la isla.Saqué la cuenta y en Guanajuato pagamos al gobernador menos de 60 centavos al año por habitante, incluidas prestaciones.Héctor López Santillana nos cuesta aproximadamente un peso por habitante al año. Nosotros, como mandatarios y jefes de esos servidores públicos nos podemos preguntar:Si esa persona fuera el propio Andrés Manuel López Obrador, ¿no estaría dispuesto usted a pagar 20 centavos al año por su sueldo?Si Diego Sinhue Rodríguez tuviera el talento y el mérito dePara él sería un millón mensual; para nosotros, tres sorbos de Coca Cola o uno de café.Cuando votamos, contratamos de hecho a nuestros gobernantes.Porque se roban entre el 3 y el 5 por ciento de lo que administran, porque el país no crece y porque con su incompetencia no hay ni paz ni justicia.Como son incompetentes, llaman a que les ayuden más personas de las necesarias y se hacen rodear de guaruras, secretarios privados, jefes de asesores y un río de gente que pulula en las oficinas públicas.¿Cuánto la Expo Bicentenario o el fantasma del Tren Interurbano? ¿Cuánto la broma de la nueva refinería de Salamanca?Lo barato sale muy caro cuando se ubica a gente