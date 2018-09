Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

¿Se imagina una red social en donde en vez de estados emocionales se compartan proyectos de innovación, en vez de memes aparezcan imágenes o videos relacionados con nuevos proyectos y, en vez de cadenas de falsas de ayudas, se “viralice” la búsqueda de nuevos talentos para proyectos de firmas locales o trasnacionales?Esa es precisamente la idea de la red social que en próximos días presentará la Canieti al frente de Jorge Solalinde Mora.La plataforma buscará integrar a talentos de universidades públicas y privadas con la finalidad crear un ecosistema que permita crear nuevas startups o que estudiantes sean considerados en proyectos que tengan PyMes locales o multinacionales en un inicio con alcance para Guanajuato, y por qué no posteriormente pensar en México o el extranjero.En la red social habrá días en donde se lancen retos para los integrantes o algo mejor; ofertas para sumarse a proyectos de forma individual en grupos multidiciplinarios.La idea será lanzada oficialmente el próximo 25 de septiembre en el Parque de Innovación de La Salle, en un corto plazo el objetivo es contar con 300 usuarios, un número límite no existe, considerando que el crecimiento será orgánico y, serán los mismos usuarios los que decidan su crecimiento poblacional y de alcances a otras partes, incluso del mundo.La plataforma será una de las preferidas de firmas como UST Global en Guanajuato, pues en un mismo lugar podrán encontrar a talento para sumarlo a sus filas.Para ser parte de la comunidad únicamente necesitarán registrarse, un community manager los habilitará y, a partir de ese momento vivirán la experiencia de una innovadora red social.Transferencia de datosAprovechando que hablamos de la industria de las Tecnologías de la Información, en la actualidad son ya 84 las que integran este clúster y uno de sus objetivos es hacer alianza con MiPyMes de otros sectores de Guanajuato para capacitarlas y desarrollarlas en innovación.La idea es que no solamente los desarrollos en tecnología se queden en empresas relacionadas al TI, sino que una empresa por ejemplo dedicada a la venta de alimentos, pueda por medio del aprendizaje en TI aplicarlo a su negocio y, ofrecer un diferenciador a sus clientes que le permita crecer en mercado que son mucho más competidos.Pensar en que Guanajuato en el mediano plazo pueda convertirse en el Silicon Valley de México, no es una idea inalcanzable para Solalinde Mora, considerando que ya existe toda una estructura conformada por centros de investigación, parques de innovación y, destacados casos de emprendedores que han surgido de Guanajuato y en la actualidad buscan comenzar a tener presencia en el extranjero.Para que se consoliden los avances, el titular de Canieti, menciona que será importante darle continuidad a las acciones realizadas y hacer mayor énfasis en cuanto a una nueva generación de jóvenes talentos involucrados en la generación de ideas.Para cerrar le comento que productores de miel en León buscan exportar su producto a Dubai.El objetivo podría sellarse el próximo año, por ahora la pieza que falta es contar con una homogenizadora que les permita producir miel de un solo color.La máquina que está en la mente de los apicultores locales tiene la capacidad de que al momento de introducir la miel de 70 barriles y mezclarla; el producto salga en un solo color.Su costo no es nada barato, tiene un valor en el mercado de 6 millones de pesos, razón por la que los empresarios ya se acercaron a las autoridades y buscarán que tanto gobierno estatal como municipal cubran un porcentaje y, ellos el resto.En Guanajuato hay un promedio de 500 productores de 25 mil colmenas que les permite tener una producción de 30 kilos por colmena, en León es una de las ciudades con mayor movimiento del sector, de 15 mil colmenas existentes generan 450 kilos de miel anuales.