HÉCTOR, LA ACEPTACIÓN

Lo que Héctor López tenía para informar en seguridad era un aumento del 25% al salario policial, 320 nuevas unidades y 886 radios, qué bueno que estén mejor equipados, pero a los ciudadanos lo que nos interesan son resultados.En los últimos informes del gobernador Miguel Márquez, han abundado las excusas ante la creciente violencia: que si la “puerta giratoria” por las lagunas en la ley, que si la falta de apoyo federal para combatir el huachicol, que si la debilidad de las policías municipales, etc. Ayer al menos Héctor López evitó los pretextos y aceptó la parte que le toca de esa responsabilidad.“Sé bien que los leoneses no quieren excusas”, “no estamos satisfechos, ni con los brazos abajo”, dijo. Pidió a los legisladores que den mayores facultades al municipio para perseguir delitos, la colaboración de padres de familia, y prometió un nuevo modelo de seguridad que falta que explique mejor.Habrá que echarse un clavado al documento del Tercer Informe de Gobierno, pero luego del mensaje que ofreció el alcalde Héctor López, la percepción que quedó, incluso entre los suyos, es de falta de resultados en tres temas que preocupan a los leoneses: seguridad, movilidad y medio ambiente.Por el contrario, sí habló con números para presumir atracciones de inversiones y empleos, e insistió en acciones para acercar obras y servicios en la zona rural y en los polígonos de marginación. Héctor optó por no mostrar datos comparativos para resaltar avances y enfocarse más en un sermón esperanzador.Al final del mensaje, en el momento de los obligados agradecimientos, Héctor recordó al gobernador Márquez, al Ayuntamiento, a los servidores públicos, los consejeros ciudadanos, los medios, a su esposa Lula Solís, pero se le olvidó a quien “condujo el barco” durante tres meses, el síndico Luis Ernesto Ayala, quien ahí estaba presente en representación del góber electo, Diego Sinhue Rodríguez.Como es natural en cada Informe, Márquez llegó para dar el suyo; de las condiciones de seguridad en León y el estado no dijo una sola palabra, era el momento de presumir obras, obras y más obras. Y aprovechar para repetir su discurso de que deja suficiente guardadito para que Diego no ponga pausa.A propósito de que el góber Márquez volvió a recordar que ya no tardan en poner la primera piedra del nuevo Estadio León (inversión privada en un terreno que el Estado les dio a cómodos pagos), el líder del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez, comentó que hay que resignarse a la inevitable expropiación, pero que no olviden investigar a los responsables de haberlo perdido.Pero del pasado no hablan ni Héctor, ni nadie. Ahí en su equipo permanecen dos personajes que mucho tienen que ver en la telenovela: el secretario del Ayuntamiento, Chuy López, y el contralor Esteban Ramírez, quienes en el 2000 participaron en la elaboración del famoso “fideicomiso”. No son los únicos que deben responder, pero la justicia ha dejado claro que esa figura legal fue el principio del fin.Se puso candente ayer el tema de la licencia del senador Manuel Velasco para regresar a la Gubernatura de Chiapas. En segunda votación se la otorgaron con 82 votos a favor, 31 en contra y cuatro abstenciones. Tres de los cuatro senadores de Guanajuato votaron en contra: los panistas Ale “La Wera” Reynoso y Erandi Bermúdez, y por Morena, Antares Vázquez. A favor votó Malú Mícher, también de Morena.El diputado federal panista, Éctor Jaime Ramírez Barba, presumió que en la primera sesión de San Lázaro presentaron la iniciativa para eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la gasolina. Desde la anterior Legislatura el PAN insistió en esa vía para reducir los precios de los combustibles, pero pues el PRI dijo ‘nanais’, porque caerían los ingresos, ya veremos si no les repiten lo mismito.La Comisión de Salud Pública del Congreso local aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Salud, a realizar estudios y dictámenes médicos específicos a los habitantes de la zona circundante a la planta de Química Central de México, para saber si ésta les desencadena enfermedades, y, de ser así, se lleven a cabo acciones contra los responsables.