Justicia, perdón y olvido

Hace unas semanas, el Gobierno deantes territorio de Polonia. La Casa Blanca envía un claro mensaje: “ no toleraremos a quienes ayudaron en los crímenes nazi y otras violaciones a los derechos humanos; no encontrarán refugio seguro en territorio estadounidense”. Difícilmente los nazis encuentran perdón a sus terribles acciones en contra de judíos y homosexuales, y siguen siendo perseguidos para que sean procesados y paguen el precio de sus crímenes.Por eso se desató una gran polémica entre la comunidad judía, cuando en 2015 Eva Mozes Kor, niña sobreviviente de inhumanos experimentos en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, otorgó absoluto y total perdón al alemán Oskar Gröening, quien fue responsable de la muerte de más de 300 mil judíos en las cámaras de gas. Eva,Así también, hace unos días, el Papa Francisco recién estuvo en Irlanda y tuvo que hacer frente al flagelo de delitos y abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica en ese país, en“por las veces que como Iglesia no hemos brindado a los supervivientes la comprensión, búsqueda de justicia y verdad con acciones concretas”.Sin embargo, las víctimas de abuso sexual no estánTanto las víctimas del holocausto como las de sacerdotes abusadores,y reciban un castigo ejemplar para ver restituida su dignidad y evitar que crímenes como ésos vuelvan a repetirse.Esto es precisamente lo que se ha visto en los foros de pacificación.Para beneficio de los derechos humanos debe haber un compromiso de la memoria con los hechos que han permanecido impunes. Primero la verdad, luego la justicia y después vendrá el perdón… pero el olvido tal vez no llegue nunca.