Camioneta que transportaba costales de fertilizantes choca contra árbol y vuelca

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El conductor de una camioneta en la que transportaba costales de fertilizante se impactó contra un árbol y luego volcó, los hechos en San Francisco del Rincón.Ayer por la tarde cuerpos de emergencia municipal se trasladaron a la carretera León Cuerámaro a la altura de la comunidad La Gloria, en atención a un reporte sobre un accidente de tránsito, alrededor de las 12:30 del mediodía.Donde se identificó al conductor de nombre Felipe de Jesús, de 25 años, quien resultó con lesiones leves y fue llevado a una clínica particular en la ciudad de León.Debido al aparatoso choque, se movilizó a la unidad de rescate urbano y la ambulancia de Cruz Roja, quienes apoyaron en las atenciones al paciente.En coordinación con elementos de Protección Civil se encargaron de brindarle los primeros auxilios e indicaron que no presentaba lesiones graves, sin embargo, fue llevado a una clínica particular en la ambulancia.Mientras que elementos voluntarios de Bomberos y PC se encargaron de valorar las condiciones de la camioneta que resultó con afectaciones tras el impacto, así como del árbol afectado.