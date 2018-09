Llega Vivica Genaux, estrella de la ópera barroca

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La mezzosoprano norteamericana Vivica Genaux, una de las cantantes de ópera más reconocidas a nivel mundial por su extraordinario virtuosismo vocal, ofrecerá una gala barroca este sábado, a las 7 de la noche, en el Teatro del Bicentenario, en el marco del 12° aniversario del Forum Cultural Guanajuato.La especialista en el repertorio barroco se suma a las grandes divas que se han presentado en dicho escenario, actual referente del quehacer lírico en nuestro país: la mezzo letona Elina Garanca, la soprano alemana Diana Damrau y la mezzo sueca Ann Hallenberg, todas ellas recordadas por sus actuaciones memorables.Ahora toca el turno a Vivica Genaux, quien interpretará algunas de las arias de bravura o de agilidad más espectaculares y representativas del barroco italiano y alemán, acompañada del ensamble mexicano Antiqva Metropoli, bajo la batuta del violinista Luca Giardini, director invitado.Sin duda alguna, la mezzosoprano nacida en Alaska y residente en Venecia impresionará al público con su estilo vocal, energético y pirotécnico; así como su coloratura: su voz de alta agilidad, capaz de interpretar con rapidez y limpidez las más arduas exigencias del canto barroco, como trinos, escalas y toda clase de ornamentos, muchos de ellos improvisados.Sobre este tema, Vivica ha dicho que una de las características que le ha cautivado de esta música, es precisamente la creatividad en la interpretación, pues en ella disfruta de la libertad de ejecutar adornos y variaciones que no están escritos en las partituras y que se adaptan mejor a su voz.Provista de un timbre oscuro y un amplio registro, la nominada a tres premios Grammy sorprenderá por su técnica vocal para interpretar obras escritas para el lucimiento de los famosos cantantes de la época: los castrados Carlo Broschi (Farinelli) y Franceso Bernardi (Senesino), así como la soprano parmesana Francesca Cuzzoni y su archirrival, la mezzo veneciana Faustina Bordoni, musa de George Frideric Handel y Johann Adolf Hasse, con quien se casó.Precisamente, el programa del concierto del sábado está integrado por algunas de las arias más emblemáticas de éstos y otros compositores del siglo XVIII: “Son qual nave ch’agitata”, de Riccardo Broschi; “Come nave in mezzo all’onde”, de Hasse; y “Agitata da due venti”, de Antonio Vivaldi. Esta música, cargada de agilidades y pirotecnia vocal, se alternará y contrastará con las introspectivas y expresivas “Gelido in ogni vena”, de Vivaldi; “Alto Giove”, de Nicola Porpora; y “Ombra mai fu”, de Handel. El ensamble Antiqua Metropoli completará el recital con dos conciertos para cuerdas de Vivaldi y el “Concerto Grosso No. 4”, de Arcangelo Corelli.Desde hace más de dos décadas, Vivica Genaux es una experta en el repertorio barroco, ya que ha estudiado y trabajado con los directores de orquesta más representativos de la escuela de la interpretación “históricamente informada”, como René Jacobs, Fabio Biondi y Andrés Gabetta, quienes, al ser también cantantes o violinistas, saben “respirar” con el solista. Tal es el caso del virtuoso del violín Luca Giardini, director invitado de Antiqva Metropoli, ensamble integrado por 15 músicos mexicanos, en su mayoría jóvenes, que acompañará a la mezzosoprano.Ésta es la segunda ocasión que Vivica visita México para cantar, pues la primera fue en la edición 41 del Festival Internacional Cervantino, en 2013. Para el violinista italiano Luca Giardini es también la segunda vez que viene a dirigir, habiéndose presentado antes en Guadalajara.Vivica Genaux y Antiqua Metropoli se presentan en León como parte de una gira que incluyó una primera actuación, el sábado pasado, en el Conjunto de ArtesEscénicas de Zapopan, Jalisco; y una segunda, este jueves, en el Centro Cultural Teopanzolco, en Cuernava, Morelos.Éste será uno de los acontecimientos musicales más importantes del año en nuestro país.