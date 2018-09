Echan para atrás guantes del 'Canelo' Álvarez

Saúl Canelo Álvarez tenía planeado el 15 de septiembre como el día en el que lanzaría mundialmente su marca de guantes “No Boxing No Life”, aprovechando todos los reectores que tendrá su pelea contra Gennady Golovkin.



Sin embargo en la esquina contraria se opusieron. El equipo de trabajo de Golovkin señaló que esos guantes nunca se habían utilizado por lo que pidió a la Comisión Atlética de Nevada echar atrás la iniciativa del mexicano.



Y sí, el Canelo recibió un golpe a su iniciativa y con ello a su bolsillo. EL director de la Comisión Atlética de Nevada, Bob Bennett, decidió que no permitirá a Saúl Álvarez usar los artículos diseñados por el tapatío y hechos en México debido a que no habían sido examinados apropiadamente.



La decisión enfureció al Canelo que calicó de “llorones” a Golovkin y su esquina pues además de los guantes, la ceremonia del Himno Nacional no se realizará antes de la pelea como es la tradición si no horas antes cuando empiece la cartelera principal.



Golden Boy Promotions, anunció que los guantes de No Boxing No Life se estrenarán dos días antes, el 13 de septiembre en la velada que realizará la promotora de Óscar De la Hoya. “Y que quieren otro vestidor por que hacemos mucho ruido, llorar, llorar y más llorar con esa gente”, escribió el Canelo en su cuenta de Twitter.