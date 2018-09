Razones para no perderte el Kickoff de la NFL

Esta noche inicia el año nuevo, la navidad, el janucá, o como quieran llamarle, para los fanáticos del futbol americano. Los campeones de la NFL, los Eagles de Filadela, reciben a los Falcons de Atlanta en el Lincoln Financial Field.



Los dos equipos son los últimos dos representantes de la Liga Nacional en un Super Bowl, la diferencia es que Falcons perdieron con una histórica remontada ante los Patriots, mientras que los Eagles encontraron la forma de derrocarlos.



No te puedes perder este choque.



El MVP del Super Bowl LII Nick Foles y compañía comienzan la defensa del título ante Matt Ryan, Julio Jones, Devonta Freeman y los Falcons, quienes buscan revancha del juego de ronda divisional del año pasado, en donde cayeron 15-10 ante Filadela.



Si Julio Jones hubiera atrapado ese pase en cuarta oportunidad cuando restaba 1:05 de partido, Nick Foles nunca hubiera sido el jugador en vender más uniformes, sobrepasando a Tom Brady.



No hay dudas, el Kickoff será un partidazo entre considerables contendientes de la Nacional para llegar el Super Bowl LIII en Atlanta. Después que el QB titular de los del estado de Pensilvania, Carson Wentz, no lograra recuperarse a tiempo para la primera semana, y se debatiera sobre quien merece ser el lanzador inicial, Nick Foles, por si su MVP no fuera suciente, tiene nuevamente una oportunidad para demostrar que quiere quedarse con el puesto. Es evidente que cuando Wentz -segunda selección del draft de 2016- regrese, el trono que de momento le pertenece lo estará esperando. Pero en caso de que Foles tenga una nueva actuación grandiosa esta noche, las dudas seguirán surgiendo en demasía.