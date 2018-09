América rechazó oferta de la Roma por Diego Lainez

La directiva del Club América, en particular el presidente deportivo Santiago Baños, pidió al juvenil mediocampista Diego Lainez tener calma ante el deseo de emigrar al futbol europeo. Baños reconoció que llegó una oferta formal para que Lainez se fuera a la Roma de la Serie A de Italia; sin embargo, el chaje no convenía en lo deportivo ni en lo económico al conjunto de Coapa, por lo que lo mejor era la continuidad del canterano en las Águilas.



“En lo deportivo claramente no convenía porque queremos que Diego siga con nosotros más tiempo y seguramente no era lo que esperaba el club en términos económicos, entonces hay que esperar a que se den las circunstancias adecuadas tanto para el jugador como para nosotros, y en su momento obviamente que Diego podrá salir”, manifestó el dirigente.



Antes de partir a Estados Unidos para enfrentar este domingo a Chivas de Guadalajara en una edición más del clásico, Santiago Baños envió un mensaje de tranquilidad al jugador de características ofensivas por las bandas. “Tiene que tener calma, aprovechar los minutos en América y en selección para seguir aanzándose”, agregó el director deportivo sabedor de que tarde o temprano llegará una oferta que convenga a ambas partes. Aseguró que en el momento adecuado las puertas del América se abrirán para que Diego Lainez cumpla el deseo de jugar en el futbol europeo, pero por ahora se debe a las Águilas. “Tienen la inquietud de salir, pero se les dijo que en el momento adecuado se le abrirán las puertas, pero tiene que ser una oferta que le convenga al club y al jugador”.