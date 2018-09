Diego Armando Maradona se acerca a Dorados

Francisco Ramírez dejó de ser técnico de Dorados y la posibilidad de que Diego Armando Maradona llegue a la dirección técnica del equipo crece. Después de nalizar el encuentro de la Copa MX entre el Gran Pez y Veracruz, donde los sinaloenses ganaron para clasicarse a la siguiente ronda, se tomó la decisión de cambiar de estratega.



Los números con Dorados no respaldaron la labor de Ramírez, ya que en 6 jornadas solo sumó 3 puntos de 18 disponibles, dejando al equipo en la antepenúltima posición de la tabla, con solo dos goles a favor en lo que va del torneo. La otra cara de la moneda fue su participación en la copa, en la que consiguió la clasicación a octavos de nal, aunque esto no fue suciente para su permanencia.



Antes de darse a conocer el cese, los rumores sobre la posible llegada de Maradona ya iniciaban y ahora con la ausencia del técnico estos rumores toman más fuerza, hasta el momento el presidente del club, Antonio Núñez no ha hecho declaraciones al respecto y se encuentra fuera de la ciudad lo cual alimentan más las versiones; fuentes cercanas a grupo Caliente conrman desde Tijuana las negociaciones con Maradona.