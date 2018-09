GP de San Marino 2018: horario y dónde ver la carrera de MotoGP

El Mundial de motos 2018 regresa a la competición tras pasar hace dos semanas por Silverstone, donde finalmente y a causa de la lluvia no fue posible disputar el GP de Gran Bretaña. Así, con más ganas aún de disfrutar de MotoGP, los aficionados al motociclismo tienen una nueva cita con el deporte, esta vez en San Marino.

El MotoGP de San Marino arranca así con la tabla intacta, una clasificación que sigue encabezando el piloto español Marc Márquez (Honda) con 201 puntos y que tiene en segunda posición a Valentino Rossi (Yamaha) con 142, en tercera a Jorge Lorenzo (Ducati) con 130 y en cuarta a Andrea Dovizioso (Ducati) con 129.

Sustainability commitment is back at Misano World Circuit



The environmental and social sustainability programme will run again at the #SanMarinoGP#MotoGP | https://t.co/CiDULsnLSa pic.twitter.com/vQiAau8nHT