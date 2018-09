8 curiosidades de Roger Waters

George Roger Waters, uno de los fundadores de la mítica banda británica Pink Floyd, nació un 6 de septiembre de 1943 y, hoy, cumple 75 años siendo aún uno de los músicos más respetados del medio.

1. Antes de formar Pink Floyd, estudiaba arquitectura en la Regent Street Polytechnic School, hoy Universidad de Westminster.

2. Waters conoció a Barrett y Gilmour en Cambridge, y a los otros integrantes del grupo los conoció en la escuela de arquitectura en Westminster, Londres, en 1962.

3. Waters abandono la banda en 1985.

4. Grabó el tema “The Child Will Fly Away” con Gustavo Cerati.

5. La primera guitarra que tuvo Roger Waters fue un regalo que le hizo su madre en 1957.

6. En el disco Animals, Waters tiene temas llenos de rabia contra el sistema como Dogs, Pigs (Three Different Ones) y Sheep, mientras que en su tema Pigs on the Wing, es un canción de amor influenciada por su relación con su entonces novia.

7. En el álbum The Dark Side Of The Moon, en el tema Eclipse se puede escuchar al final la frase: There is no dark side of the moon really, Matter of fact it’s all dark. Esta frase se la dijo el portero de los estudios Abbey Road a Waters en el momento que entraban al estudio a la grabación del disco.

8. El cerdo de Pink Floyd llamado Algie y que es soltado por los aires en sus conciertos es marca registrada de Waters nació en 1976, para el disco “Animals”, y es un todo referente.