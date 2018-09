'Maradona' fue el mejor

“Maradona era un gran amante. Claro, en esa época fue el Mundial del 86, Maradona estaba en su mejor época, no estaba como ahorita, yo nunca lo vi drogarse ni borracho, estaba bien, y además era muy bueno en el sexo”

“Él me veía en los anuncios del Marrakech y no sé cómo consiguió mi teléfono, un día me habló, se dio el encuentro gracias a una amiga en común, y ya sabes, después fuimos a la disco y una copita y otra copita y de ahí pues nos fuimos a otro lado y sucedió todo, y lo hicimos como dos veces más porque el Mundial tampoco duró tanto”