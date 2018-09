una joven monja se quita la vida

Cuandoen una abadía de clausura en Rumania, elun sacerdote con un pasado vinculado a los encantamientos, es enviado a investigar por el Vaticano enque llega a las salas de cine.Arriesgando no sólo su propia vida, sino también su fe y hasta su alma,la entidad demoniaca Valak con la forma de la misma monja que anteriormente ya horrorizó a la audiencia enEl actor mexicano nominado al Oscar contó en entrevista quepara que debutara en el género, bajo la dirección de* También lee:"No soy fanático de las películas de terror, y cuando me propusieron el papel, no estaba seguro de hacerlo, pero en cuanto empecé a leer el guión y, sobre todo, me di cuenta de lo bien estructurado que estaba el personaje, muy bien delineado y definido, acepté hacerlo", apuntó Bichir, de 55 años, en entrevista.Con esto,pues el actor admite ser “miedoso”.Algo similar cautivó a su coestrella,* También lee: Cuando Burt Reynolds posó semidesnudo para Cosmopolitan Hardy, el director, dijo quepara ambientarlo de una manera apropiada para no sólo asustar, sino provocar la reflexión.El filme es producido porque ha hecho posible sagas como, precisamente,protagonista de esta cinta, es hermana menor de Vera Farmiga, quien interpreta a Lorraine Warren en la saga de “El Conjuro”.de la franquicia superan juntas los mil millones de dólares en taquilla., que será la séptima cinta de la saga, luego de que se estrene el otro spin-off “The Crooked Man”.* También lee: Brad Pitt y su hija, de vacaciones con Jennifer Aniston