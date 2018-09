Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La cantante irlandesa Dolores O'Riordan, la voz de la banda The Cranberries, murió ahogada por culpa de una intoxicación etílica, según informa la cadena de televisión irlandesa RTE y la británica Sky.Según la forense Shirley Radcliffe, encargada del caso, la cantante murió de manera accidental, no había ningún indicio de violencia y tampoco ninguna nota.Nacida en Limerick en 1971, O'Riordan era la menor de siete hermanos y fue educada en el catolicismoa quien visitó con su madre en el Vaticano.O’Riordan se unió a The Cranberries en 1990 (llamados entonces The Cranberry Saw Us),que incluía la canción Linger, sobre el rechazo y las frustraciones del desamor adolescente, que se convirtió en su primer éxito global.