Por culpa de Gwen Stefani, Donald Trump se lanzó a la presidencia

Sin quererlo, la cantante Gwen Stefani fue una de las razones por las que Donald Trump lanzó su candidatura a la presidencia de Estados Unidos.

Eso fue lo que declaró el cineasta Michael Moore en una reciente entrevista para “The Hollywood Reporter”.

Donald Trump no quería ser presidente de Estados Unidos, pero se lanzó a la campaña para demostrar su valía a NBC después de saber que Gwen ganaba en “The Voice” más que él en “The Apprentice”, relató Moore.

“Él había estado hablando de ir por la presidencia desde 1988, pero realmente no quería ser presidente. Él estaba tratando de enfrentar a NBC contra otra cadena, pero se le salió de control” , dijo el director de “Masacre en Columbine”.

Añadió que al principio Trump no era muy serio sobre el asunto, pero lo tomó en serio cuando se dio cuenta del apoyo que tenía.