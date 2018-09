cuando Queen decidió tocar en Monterrey, y dos veces en Puebla

FOTO: Tomada de Google.

una rampa se cayó e hirió a algunas personas.

con un sombrero de paja

empezaron a lanzar zapatos, botellas y otros objetos a la banda.

escupía agua a la gente en las primeras filas

"México, muchas gracias por los zapatos"



"Muchas gracias por ser un público totalmente diferente esta noche. Se lo agradecemos a todos"

Si Freddie Mercury estuviera vivo y viniera a México ¿irías a verlo?. Para muchos fans es difícil creer que el líder de la banda no fue muy bien recibido por el público mexicano en 1981, cuando cantó en Puebla.Resulta que en aquel entonces, como publicó Cultura Colectiva, en México casi no se organizaban eventos a gran escala, y, las cosas no saliron como te imaginarías.El 9 de octubre tocaron en el Estadio Universitario, sin contratiempos, excepto porqueEn concierto en el Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza en Puebla, Freddie Mercury salió al escenario, pero el público se ofendió y algunosEl cantante, era común en todos sus conciertos, pero en México eso agravó la situación, además de que el público empezó a beber y comportarse mal, y hubo compra de entradas falsas., dijo Mercury después del concierto.En segundo y último concierto en Puebla la gente se portó de buena manera y él dijo:Queen no volvió a dar concierto en México en la década que transcurrió hasta 1991, cuando Mercury murió.Con información de RT.