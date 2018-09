Sector agroalimentario genera 33 mil empleos en 2018

“En junio del 2017 teníamos 780.5 millones de dólares que entraron a Guanajuato por las exportaciones de todos los que trabajan en el campo y comparando con junio del 2018 se llevan 816.74 millones de dólares un incremento del 4.64 por ciento y una generación de empleo de casi 33 mil empleos en el sector agroalimentario”, dijo.



“Yo siempre he dicho que no hemos valorado a las mujeres y hombres del campo que diario nos llevan el producto tan importante para alimentar a todas las familias de México”, dijo.

Con la participación de, se inauguró elen las instalaciones delDurante la inauguración el Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado, Paulo Bañuelos aprovechó para reconocer la labor de las personas que trabajan el campo y aseguró que este año la exportación y los empleos relacionados con el campo han aumentado.Además reiteró que es necesario valorar el trabajo que realizan los agricultores que día con día alimentan a las familias mexicanas.Además para apoyar y trabajar con los grandes y medianos productores agrícolas se realizaron conferencias como: Análisis de Mercados para la Comercialización de Granos, Nuevas oportunidades de mercado en Canadá, La calve de del éxito empresarial 'La responsabilidad social' y Modelos exitosos de producción para aumentar la rentabilidad de berries.También se realizaron paneles como: ¿Dónde está el Valor Agregado en Granos?, La operación exitosa de ranchos de Hortalizas en México y un modelo exitoso de financiamiento al campo.Debido a que la demanda de empresas que desean exponer en la Expo Agroalimentaria que se realiza cada año en el municipio de Irapuato, ya se planean realizar una expansión para 2019, explicó Lilian Ibarra Retana, Directora General de la Agro quienes destacó que a 60 días de que inicie el evento, todos los lugares a expositores ya están comprados.“Sí hay un proyecto de expansión para 2019 en la zona de exteriores, vamos a tomar un cierto metraje del área del estacionamiento para poder expandir ha sido mucha la demanda para exposición de maquinaria y se esta contemplando para el próximo año”, dijo.Aseguró que hasta la semana pasada ya había una lista de espera de 35 empresas que buscaban un lugar para exponer en interiores de la expo, y 20 en exteriores, sin embargo si alguna de las empresas cancelan otorgarían el lugar a alguna de las que se encuentran en espera.“Tenemos una lista de espera ya de varias empresas que desafortunadamente no van a poder participar este año pero estamos ajsutando algunos pagos todavía con algunos locales y si alguien cancelara alguna empresa en espera todavía podría participar”, recordó.Además dijo que los costos para presentar productos y exponer en la Expo son más baratos en preventa y que oscilan entre los 40 y 45 mil pesos.La Expo Agroalimentaria Guanajuato en su edición 23 edición, se realizará del 13 al 16 de noviembre del presente y se espera un total de 120 mil visitantes.La Directora General destacó que ya está casi todo listo, y que actualmente se encuentran realizando sellamiento asfáltico para mejorar las instalaciones.“Ya iniciamos trabajos de obra, de sellamiento asfáltico, en la entrada del recinto estamos trabajando con un par de carriles para que la gente pueda entrar más rápido y salir más rápidos con un carril de acceso de aceleración desaceleración”, dijo.Aseguró que los boletos de acceso ya se pueden comprar en la página oficial donde se ofrece un precio preferencial de 100 pesos.“Es igual que el año pasado vamos a cobrar 150 pesos de acceso para los 4 días del evento sin ninguna restricción, y si vistan nuestra página web www.expoagrogto.com pueden adquirir su boleto desde hoy a solo 100 pesos, más barato es más ya ni hacen filas”, destacó.Por último recordó que la Agroalimentaria es la exposición número uno a nivel nacional ya que concentre en 4 días el mayor número de expositores de calidad y visitantes.Que las empresas que venden productos agroquímicos sean socialmente responsables ofertando productos de buena calidad a productores y que no sean dañinos para insectos benéficos como aquellos que ayudan a controlar las plagas es una de las principales preocupaciones del la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario SDAYR .Paulo Bañuelos, Director de la SDAYR destacó que las plagas en Guanajuato como el pulgón amarillo y el dorso de diamante que se presenta están controladas, sin embargo ahora vigilan que los productos utilizados para su control no dañen a los insectos benéficos.“Me parece que vamos a comprar también insectos benéficos que nos van a vender la Universidad de Texas y lo estamos viendo a través de SENASICA que nos van a ayudar a controlar el dorso de diamante”, explicó.Destacó que cada 15 días se reúnen con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a fin de analizar las plagas que afectan al estado.“Estamos revisando todas y cada una de las plagas que nos están afectando en Guanajuato donde se reúne Senasica, la SAGARPA, la Secretaría y las empresas que están vendiendo agroquímico esto es precisamente lo que estamos valorando que apliquemos donde se no presente una plaga que sea un producto que no sea tan tóxico para los insectos benéficos”, dijo.Además señaló que a los apicultores les preocupa que pesticidas dañen a las abejas.“También los apicultores nos han reclamado del uso tan indiscriminado que a veces se toma con los amigos agricultores y por eso se nos esta presentando el brote del pulgón, estamos valorando si ya está en el umbral económico hacer algunas aplicaciones pero el tema de las plagas en Guanajuato está controlado", señaló el titular de la dependencia Paulo Bañuelos.Dijo que para evitar la mortandad de las abejas también se reúnen periódicamente con los apicultores y destacó que Guanajuato incluso renta abejas para polinizar en otros estados.“Nosotros tenemos reuniones periódicas también con apicultores porque incluso la renta que están haciendo ellos de abejas que precisamente estan llevando para Baja California para apoyar lo que es la polinización de los productos que tienen, hoy Guanajuato está exportando a otros estados", finalizó.