Ante los juicios de amparo que han evitado la detención de la ex alcaldesa leonesa Bárbara Botello Santibáñez, la Procuraduría General de Justicia del Estado ya trabaja en recursos legales para anular sus efectos.

"Estamos llevando a cabo los trámites respectivos para efecto de la prosecución de los juicios de amparo que ha presentado ella", indicó el funcionario estatal.

Así lo aseguró el titular de la dependencia Carlos Zamarripa Aguirre, quien en entrevista con am, luego de su reunión con el Grupo de Coordinación Guanajuato, que los amparos interpuestos por la ahora ex legisladora priista fueron el único motivo por el que no se han ejecutado las órdenes de aprehensión en su contra.La ex presidenta municipal tiene en su contra una orden de aprehensión por la comisión del delito de daño al erario por un monto de un millón y medio de pesos.En el seguimiento al juicio de amparo y con el objetivo de poder ejecutar la orden de aprehensión, el Procurador aseguró que,