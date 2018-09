Solo tienes una vida... haz que cuente, la campaña para prevenir embarazos de adolescentes

“Está campaña esta enfocada a la cultura de prevención en la juventud diseñada por tres jóvenes, la meta es hacerla de joven a joven y hacer ese click con los papás y adultos” comentó Gómez Prado, directora del Instituto de la Mujer Irapuatense ( INMIRA).



“Otro de los objetivos principales objetivos de esta campaña es sembrar la prevención y que asuman la responsabilidad de sus decisiones los jóvenes así como sensibilizarlos en el tema y lo importante que es que tengan una meta definida y otra tener la comunicación con sus padres”, refirió la titular de INMIRA, Mar Gómez.



“En el Instituto de la Mujer Irapuatense se ha establecido un taller que va dirigido a fortalecer a la mujer emocionalmente al encontrarse con su yo y prepararlas para que tengan la posibilidad y herramientas para salir adelante y tener ese crecimiento interior”, comentó Gómez Prado.

misma que se llevó hasta las instalaciones del Instituto Irapuato donde se hizo conciencia de la prevención de embarazos en adolescentes, así como las responsabilidades que deben tomar hoy en día los jóvenes en cuanto al tema de la sexualidad.México ocupa el primer lugar en embarazos juveniles a nivel internacional, por lo que el trabajo en la materia se debe fortalecer.En esta campaña participaron Sector Salud, Instituto de las Mujeres Guanajuatenses ( IMUG), estudiantes extranjeras de AIESEC, DIF Municipal, IMJUVI, Dehusex, entre otras.El evento se realizó en la explanada del plantel educativo donde los estudiantes escucharon con atención cada una de las palabras de la directora de Inmira y mostraron interés en algunos videos que fueron proyectados por jóvenes con tema de la sexualidad.María Eugenia Gómez Prado, director de INMIRA, señaló que el problema de embarazos para ello se trabaja con una de las asociaciones internaciones de jóvenes más grande del mundo, se trata de AIESEC donde participan chicas de Colombia, Brasil y Alemania, esto para implementar las acciones en conjunto con las dependencias participantes.Como parte de la campaña se instalaron varios stands que brindaron atención a cada uno de los más de 700 jóvenes estudiantes de este plantel tanto de preparatoria como de universidad con el tema de la sexualidad."En el 2014 atendimos a 6mil mujeres y en el 2017 cerramos con 14mil, pero esto no quiere decir que todas sean mujeres que hayan sido violentadas, si no son mujeres que quieren crecer y empoderarse", refirió la titular de INMIRA, Marú Gómez.Dijo que en INMIRA se han establecido varias estrategias para dar asesoramiento a mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar y no sólo a mujeres que han sido violentadas, sino a mujeres en situaciones de vulnerabilidad.Las mujeres que llegan hasta dicha institución con alguna problemática de violencia se les brinda un taller socio-económico en este se les impulsa para que den inicio a un negocio y tengas diversas áreas de oportunidad y de esta manera se les capacita, ya que se cuenta con convenios con el IECA, Tec de Monterrey para que reciban estos talleres.Además se les brinda apoyos en especie y de seguros de subsistencia y vinculación con fondos Guanajuato, esto con la finalidad de que tengan un empoderamiento como mujeres.De esta manera es como el Instituto de la Mujer Irapuatense brinda atención a todas las mujeres que se encuentran en alguna situación de violencia.