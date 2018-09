Presume PF rescate de menor de 11 meses y Derechos Humanos investiga si violaron normas

"No se juzgará a priori y se establecerá si se difundió a raíz de un organismo oficial ya que se violarían los datos personales y de dar a conocer la identidad de una víctima", dijo el ombudsman.

A través de un video publicado por la Policía Federal se observa el momento en que elementos de la corporación localizaron,El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 243, cerca, cuando un grupo de la Policía Federal se encontraba realizando un patrullaje en la zona.En el metraje se observa a tres elementos de la corporación caminar sobre las orillas de la carretera federal, siguiendo el llanto deUno de los elementos se acerca a la menor diciendomientras calma los llantos de la bebé, quien al ser abrazada por el policía para de llorar.El mando policial que rescató a Mya Fernanda solicita a una mujer policía que se retire el equipo táctico y le ayude a cargar a la bebé, mientras el revisa que la pequeña no tenga lesiones visibles.La elemento cargaEl 3 de septiembre,La menor fue localizada con un vestido y una cobija y fue trasladada al Hospital del Niño en la entidad, donde fue entregada a sus padres.La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició una queja de oficio que podría ser turnada a su similar nacional, por la difusión de datos personales y de identidad de una víctima, en el caso de la menor Mya Fernanda, que fue recientemente encontrada tras algunos días de que fue reportada desaparecida.explicó que el asunto recae en la difusión de un video donde elementos de la Policía Federal Preventiva rescatan a la menor de 11 meses de edad; sin embargo, se establecerá si esta difusión la hizo un particular o la propia corporación, en cuyo caso podría tomar conocimiento la CNDH.Además, consideró que una cosa es dar a conocer el trabajo de una autoridad, lo cual puede ser loable, sin embargo, no se pueden difundir datos ni el rostro de las víctimas, lo cual está debidamente prohibido en la ley y en ese sentido se determinará esta situación.Finalmente, y en torno a la abuelita de la menor que fue encontrada muerta, también se le dará el trato de feminicidio que se contempla en la ley, y se suma a los ya más de 40 casos que se tienen registrados en lo que va del año, donde la CEDH dará el seguimiento correspondiente en base a las investigaciones que realice la Fiscalía estatal.