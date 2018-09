Alex Jones, el hombre vetado en Twitter, Facebook, Youtube, Apple y Spotify

“Hemos actuado así basándonos en nuevas informaciones sobre tuits y videos publicados ayer (el miércoles) que violan nuestra política sobre comportamiento abusivo”, dijo la plataforma. “Vamos a seguir investigando otras cuentas que puedan estar relacionadas con Alex Jones o Infowars y tomaremos medidas si nos llega contenido que viole nuestra normas o si se utilizan otras cuentas para sortear el veto”.

anunció este jueves que ha vetado de forma definitiva las cuentas del ultra conspiranoico norteamericanoLa empresa considera que estas cuentas violan sus condiciones de servicio.En estas condiciones, a Jones solo le queda su página web y su aplicación móvil para difundir sus teorías.nunca da explicaciones de por qué suspende o no cuentas de usuarios, más allá de enviarles un mensaje diciendo que no respetan las reglas. Esas normas son que el único límite a lo que se puede decir está en el acoso, el insulto, las amenazas y la incitación a la violencia. En este caso, sin embargo, la empresa publicó una larga argumentación.había sido criticado hace un mes por no vetar a Jones después de que este animara a tomar las armas contra la enésima conspiración que, en su mundo, prepara la izquierda. En su lugar, suspendió la cuenta durante una semana. El movimiento definitivo llega un día después de que Jones acudiera al Senado de Estados Unidos a escuchar en directo entre el público la comparecencia del primer ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, en la que fue interrogado por el papel de la red social a la hora de esparcir discursos de odio y favorecer el extremismo.Acosó a un periodista dey después interrumpió varias veces al senador republicanomientras hablaba con los periodistas.llegó a tener un intercambio exaltado con, a quien le advirtió que no le pusiera la mano el hombro. Jones retransmitió todo por Periscope, una plataforma de vídeos en directo propiedad deasegura que hay una conspiración para silenciar a la derecha en Estados Unidos igual que la censura china sobre Internet.Con el veto de este jueves,manda un mensaje, aunque los límites de la red social no están aún claros. El propioha reconocido que es un debate interno aún sin resolver. El miércoles, en“no es una plaza pública sana” y que asumía “la responsabilidad completa de arreglarlo”.El veto al discurso ofensivo y de odio en las redes tampoco suscita unanimidad. Organizaciones de derechos civiles poco sospechosas de coincidir con Jones en nada han advertido de que el precedente entraña riesgos, y que no deberían ser grandes compañías privadas las que decidan, desde posiciones prácticamente de oligopolio, cuáles son los límites de la libertad de expresión.empezó su programahace dos décadas desde una radio deDesde entonces, ha ido pasando de grupos marginales de Internet en los que se comparten teorías conspirativas hasta ser un nombre conocido en la conversación mediática de Estados Unidos. Por el camino ha promovido teorías como que la matanza de niños en el colegio Sandy Hook fue una farsa para justificar la restricción de las armas y que los padres que lloraban a sus hijos eran actores pagados. En 2013, dijo que el presidente Barack Obama era el líder mundial deEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha participado eny al principio de su campaña dijo en su programa: “Tu reputación es increíble. No te defraudaré”. El propiose declaró después sorprendido de oír al candidato repetir las cosas que él decía en su programa. Después, Jones ha asegurado que se mantiene en contacto frecuente con Trump. El presidente, por su parte, se ha quejado en los últimos días de lo que considera censura en las redes socialescontra voces que le son favorables.