Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche

Así habló Zaratustra, del filósofo, poeta, músico y filólogo Friedrich Wilhelm Nietzsche, es la fusión de la filosofía, la literatura y la poesía en un todo muy bien organizado, orquestado y fusionado en una sencilla historia, la del filósofo persa del siglo VI A.C. Zaratustra (creador de la religión del Zoroastrismo) que sirve como pretexto para explicar, desarrollar y expresar las principales visiones, reflexiones y temas del autor; a saber, el eterno retorno, la muerte de Dios, el übermench (superhombre) y la voluntad de poder. Friedrich Wilhelm fue considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Realizó una crítica exhaustiva de la cultura, la religión y la filosofía occidental, mediante la genealogía de los conceptos que las integran, basada en el análisis de las actitudes morales (positivas y negativas) hacia la vida. “Así se habló Zaratustra”, es una de esas obras universales, tan escasas en número, que han trascendido disciplinas, géneros, fronteras e idiomas, y que han llegado a formar parte de eso que se llama confusamente cultura general. Su profunda influencia en el ámbito cultural europeo, indica que una investigación de su impacto en las distintas naciones de nuestro continente, tiene que convertirse necesariamente en una historia de la cultura europea del siglo XX. Con esta obra Nietzsche abandonó el proyecto de una Nueva Ilustración y apostó por una superación del nihilismo con la ayuda de tres conceptos fundamentales: la voluntad de poder, el superhombre y el eterno retorno. Para expresar esta superación Nietzsche experimentó con una nueva forma que consistía en una dramatización de la filosofía. “Así habló Zaratustra” es un libro realmente peculiar y singular con el que se puede llegar a la duda. Tomamos como referencia a un personaje en un tiempo antiguo, antes del cristianismo, y con la única guía de dos animales; un águila y una serpiente, que representan su voluntad y su inteligencia. Esta obra desde un principio está cubierta por un manto inmenso y ciertamente intrincado de metáforas, poemas y oraciones con más de un sentido que el literal y aparente. Es una obra que rompe con todo lo anterior, una fusión, una metamorfosis; es la anti-biblia. Todo el libro está articulado en contraposición a la biblia, a la que quiere sustituir, y Zaratustra se convierte en una antítesis viva de Jesús. Este era, al menos, el objetivo del autor. Nietzsche quería revolucionar el mundo literario con algo agresivo, audaz, fuerte, sin ataduras, como el propio león y realmente lo consigue, es una obra que va más allá de la literatura, de la poesía, de la filosofía. Esta obra realmente es magistral porque consigue todo lo que se propone, aunque tenga algunos bajones en determinadas partes y aunque en puntos concretos pueda hacerse pesado. También puede ser advertido en la obra, más como un detalle que otra cosa, esa misoginia y machismo que por desgracia estaba arraigada en Nietzsche, viendo cómo se compara la obra lo femenino con la debilidad y haciendo uso de ciertos estereotipos en cuanto a esto, pero es perdonable porque es Nietzsche; es el genial Nietzsche, el transgresor, el rompedor, el revolucionario de la Filosofía y todo lo que conocemos actualmente. El estilo del que hace gala Friedrich Nietzsche en esta obra es magistral, exquisito y realmente rico en muchas cosas. Aquí es cuando se notan sus conocimientos sobre la mitología grecolatina, sobre la religión y la biblia y sobre otras obras, como el Fausto de Goethe, que le permiten hablar con conocimiento, no al azar ni fundamentado en suposiciones suyas. Cada personaje tiene algo que decir, algo que expresar: desde sus animales hasta el papá retirado o la propia sombra de Zaratustra. Pero todo va encaminado en dirección a lo mismo: quiere ascender, avanzar, llegar al superhombre y destruir a lo que es conocido actualmente como el hombre. La trama empieza con un Zaratustra necesitado de conocimientos que se refugia en las montañas, alejándose de todos, para llenarse de ellos, para nutrirse de los mismos; pasa allí años y luego intenta transmitirlos al pueblo, al vulgo, y ni le hacen caso ni le toman en serio, sino casi como un loco. A partir de este momento, Zaratustra decide que solo hablará a quién quiera escucharle, y entonces consigue discípulos y un séquito, similar a Jesús y los apóstoles y entonces va viendo como con pequeñas historias, fábulas y otras narraciones, que usualmente incluyen fragmentos líricos e incluso poemas, va desarrollando de forma muy abstracta y metafórica en qué consiste su teoría sobre la voluntad de poder, el eterno retorno etc. Hay aspectos relevantes como las tres transformaciones, que son: El camello que lleva en sus jorobas las cargas de la sociedad, de la moral y de todos los preceptos que carga con servilismo y sin cuestionarse nada; el león, inconformista, raudo, feroz, agresivo e independiente que cuestiona las cosas, no se deja engañar y quiere conquistar su propia libertad; y el niño, el inocente niño que dice sí, que crea nuevos valores y se hace dueño de su propio mundo. “La metafísica es casi siempre un intento de probar lo increíble apelando a lo inteligible, Henry Louis Mencken”.