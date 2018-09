La mejor versión de ti

Algunas veces es muy difícil decidir qué estudiar, qué profesión quieres desarrollar. Existe confusión porque hay estudios psicológicos que te marcan ciertos perfiles. Además, están los deseos de tus padres y también lo que en el fondo tú quieres.

Muchos llegan a tomar decisiones equivocadas, simplemente porque escuchamos que de algunos oficios no se vive o no se gana lo suficiente. Creo que más allá de que existan algunos otros que te generen mucho dinero, la clave de éxito está en tomar la mejor decisión, poner todo tu esfuerzo y voluntad en ello, y cuando trabajes ya no tendrás que sentir presión alguna, porque estarás en el lugar correcto haciendo lo que te gusta.

Esta columna no es sobre la vocación profesional, más bien es hablar de ser una persona exitosa independientemente de la profesión. Algunas personas no están realizando lo que les apasiona. Es como ser dentista y traer un músico por dentro, algunos logran equilibrar y organizar los tiempos para dedicarse a ambas cosas; creo firmemente que eso es válido. Si quieres hacerlo, debes de realizar un esfuerzo extra sin que perjudiques tu salud por excederte.

El mundo es para los que tienen visión, los que emprenden un reto e incluso toman riesgos, sabiendo los pros y los contras, pero es una caso totalmente de valentía querer emprender, sobresalir. Esa persona está destinado a pasar un proceso de mucha voluntad, disciplina y de no tirar la toalla ante las adversidades. Es construir cimientos fuertes que ningún viento pueda derrumbar, así debe de ser tu constancia y tenacidad para lograr lo que más quieres en la vida.

Ahora, si estás trabajando por alguna necesidad y no te gusta, aún puedes realizar otra actividad que te apasione. Recuerdo el caso de una persona que estudió para ser médico y nunca ejerció, se dedicó al hogar. Su sueño fue estudiar psicología, pero los temores de sus padres por mudarse a un sitio tan grande como la Ciudad de México, no la dejaron volar y cumplir sus expectativas, pero una vez que sus hijos eran grades, pudo lograr su sueño y ahora es una excelente psicóloga.

Su pasión no provocó que incumpliera como esposa, madre, hija, hermana, amiga, y en realidad a esto me refiero: nuca es tarde para dedicarte a lo que realmente quieres en la vida.

Si por alguna razón no realizas lo que te gusta, bueno, hay una gran oferta educativa en línea, podrías combinarla con tus actividades actuales. Pero, repito, solo la tenacidad te dará las fuerzas para lograrlo, y jamás imagines que esa idea que está en tu cabeza no puede realizarse.

Rechaza los “no puedo” o los “no puedes”, porque ante tu sueño son pequeñas distracciones, te propongo que te enfoques, que mires tus deseos con prioridad, que te atrevas a dar un paso más, no necesitamos más, solo nuestra voluntad y disciplina para lograrlo.

Ahora, si estas en un lugar y realizas lo que te sienta bien, pero te gustaría un aumento de sueldo o un mejor puesto, solo tú sabes si la organización para que la cual laboras puede ofrecértelo. Si es el caso, esfuérzate, pero si no, considera otras oportunidades laborales.

A veces en las empresas, instancias, organizaciones, nos topamos con gente que no nos quiere dejar crecer, esos compañeros de trabajo, que piensan que solo sus ideas son las buenas, no pueden parar tu deseo de crecimiento.

Insisto el problema no es contigo, es con ellos mismos. Tú sigue adelante, trata de darle vuelta a la gente que hace que tu ambiente laboral sea tóxico. No hay peor caso en la vida que toparse con personas que todo lo saben, que se creen demasiado inteligentes y están renuentes al cambio.

No seas como ellos, capacítate, pide ayuda, pide consejo, las puertas del universo se le abren a gente que sabe aprender algo nuevo y que sabe trabajar en equipo, así que trata con todas tus fuerzas de estar en el lugar que te gusta y mantenerte siempre al tanto de lo que buscas laboralmente.

Nunca es tarde para realizar lo que siempre soñaste, nunca es tarde para decir: “sí quiero y sí puedo. Nunca es demasiado tarde para hacerte la mejor versión de ti”.