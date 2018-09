SERGIO Y SHEFFIELD

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En el restaurante Toks de Plaza Galerías se vio desayunando este miércoles al dirigente estatal del Partido Verde, Sergio Contreras, y al excandidato de Morena a la Gubernatura, Ricardo Sheffield. Cuentan que fue una simple reunión entre amigos y que ya se debían ese encuentro desde hace rato.Aunque se diga que lo tenían en agenda desde el 13 de agosto, pues el dicho es que en la política no hay coincidencias y la reunión toma otro contexto justo un día después de que cinco legisladores federales del Verde se sumaran a la bancada de Morena, otorgando mayoría absoluta a ese partido.El próximo titular de Profeco y el Jefe del PVEM platicaron de los temas que unen a la oposición en Guanajuato: la seguridad pública, corrupción, la vigilancia al programa Impulso Social, y más. Es temprano para hablar de un bloque opositor y una agenda común, pero no sorprenderá que en el Congreso los seis diputados de Morena y los tres del Verde unan fuerzas contra la aplanadora azul.El diputado federal del PAN, Éctor Jaime Ramírez, escribió el siguiente tuit y levantó polvadera: “PAN-PVEM .....PRI-PVEM.....MORENA-PVEM Qué valor de partido del PVEM y finalmente MORENA-PRI-PVEM ... y MÉXICO? Qué valores de tu partido @BetyManrique !Qué Vergüenza!”.Esto luego de que la mayoría de Morena en el Senado respaldó la licencia del senador del Verde, Manuel Velasco, para regresar a la gubernatura de Chiapas. Y en la Cámara de Diputados cinco diputados federales del Verde se sumaron a la bancada de Morena para darle la mayoría absoluta.La diputada federal Betty Manrique le cuestionó al panista que cambie el cristal con el que mire y que en el Congreso local presidieron la Junta de Gobierno y la Comisión de Administración los tres años. La próxima pastora de los diputados locales verdes, Vanessa Sánchez, le respondió que Betty no es dueña del partido, que los valores son personales y que olvidó la ley con despidos en el Congreso.A pregunta del periodista Antonio Rocha sobre el pacto Verde-Morena, la legisladora leonesa respondió que en todos los congresos del mundo se hacen acuerdos políticos para la formación de mayorías y que en Guanajuato se han visto acuerdos de todo tipo. Éctor Jaime le contestó que no defienda lo indefendible y que su postura no concuerda con su discurso cuando buscó la dirigencia nacional.Ya veremos cómo le juega al Partido Verde Ecologista de México en la opinión pública (cuando apenas viene de destetarse del PRI) ese intercambio de favores, pues parece muy caro regalar la mayoría a cambio de que regrese a cerrar un gobernador mal evaluado. A nivel federal lo que uuuurge hoy son contrapesos al poder absoluto.En Guanajuato la historia es muy diferente porque el PAN-Gobierno es una aplanadora que necesita de oposición real, y donde un cierre de filas entre ambas fuerzas políticas resulta natural y hasta deseado.El camino está planchado para que en la última sesión extraordinaria del Congreso del Estado (el 18 de septiembre) queden aprobadas la creación de las secretarías de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; del Migrante y Enlace Internacional; y la de Infraestructura, Conectividad y Movilidad.La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado que le da vida a esas tres nuevas dependencias, dos de las cuales ya tienen titulares: la poblana Isabel Ortiz en Medio Ambiente, y el texano Juan Hernández, en la del Migrante.En el caso de la Secretaría de Infraestructura, Diego no da pistas todavía. El sector constructor le envió desde el 2 de septiembre una carta con cuatro propuestas que son: Ma. Dolores Saucedo, Adolfo Lira Carrillo, Guillermo Lemus Muñoz Ledo y Gabriel Falcón Anaya, pero no tienen hasta hoy respuesta.En seguimiento a la visita a Shanghái en su reciente gira por Asia, el gobernador electo de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, se reunió con el embajador de China en México, Qiu Xiaoqui, y su equipo.“Coincidimos en que podemos realizar importantes proyectos para Guanajuato. Esto es el comienzo de una importante relación para el estado”, expresó Diego en sus redes sociales.