Sin Mordaza

En estos días he visto como Andrés Manuel López Obrador y sus comparsas, le han visto la cara al pueblo de México. Ofrecieron tanto y tienen por ofrecer tan poco. Y la razón es simple, al final están atados de manos a sus intereses de grupo así como a los grandes intereses económicos.

Es justo que miremos los acontecimientos recientes con una óptica real y leamos entre líneas.

En días pasados, denuncié que Morena había utilizado el famoso fideicomiso para ayudar a los damnificados, haciendo uso partidista - electoral del dinero que entraba y que salía bajo una evidente óptica del delito. A lo que hoy, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló a favor de Morena y en contra del INE, argumentando que ya no multaría a Morena por 197 millones de pesos pues el INE había “extralimitado sus funciones”. Sin embargo, el TEPJF nunca dijo que Morena fuera inocente.

Me parece inverosímil, que ahora que ya está Morena en el poder, se de golpes de pecho castigando a unos y perdonando a otros. Ahora el presidente electo ha decidido perdonar la deuda de aquellos que incitó a violar el estado de derecho. Hablo de los cientos de miles de usuarios de CFE en el sureste de México, a quienes AMLO convocó a no pagar el consumo eléctrico de sus casas como “resistencia civil”, por los altos costos de la energía eléctrica y que cuya deuda acumulada asciende a $43,320,000,000 de pesos. Sí, leyeron bien… 43 mil trescientos veinte millones de pesos. Pero eso sí… dijo que a partir del 1 de julio si deberán de pagar normalmente, pues ya había ganado las elecciones.

Hoy tenemos como Senador de la República por parte de Morena a Napoleón Gómez Urrutia, ex líder sindical de los mineros, auto exiliado en Canadá porque enfrentaba cargos por fraude por más de 50 millones de dólares, es decir, el equivalente a cerca de 1,000,000,000, si… mil millones de pesos actuales. Hoy este célebre personaje pacto con AMLO, obtener el apoyo de los mineros a cambio de un asiento en el Senado y evidentemente a cambio de su libertad en México mediante el fuero.

Finalmente, la cereza del pastel es que dejan salir a Elba Esther Gordillo de la cárcel. Para que estemos todos en el mismo contexto debemos de entender, que su liberación siendo una presa política, no dependió nunca de la PGR, sino del Presidente de la República. Y la única persona que ganaba con su liberación y que podía negociarla era el presidente electo, liberándola con el único fin de hacerla su cómplice para destruir la Reforma Educativa. Muestra de ello es que la nefasta ex líder magisterial, salió en su primera entrevista a encarar al sistema y a decirle al mundo: Aquí no pasó nada, se hará lo que yo diga con el respaldo del nuevo presidente.

En resumen, para quienes creían que el cambio estaba a la vuelta de la esquina y que las cosas se podrían lograr por arte de magia... Les tengo muy malas noticias, pues no se acabará la corrupción, ni el influyentismo, ni el nepotismo y desgraciadamente este nuevo presidente no logrará cumplir sus celestiales promesas de campaña.

Y la razón de ello es muy simple, AMLO como buen político que es, pues eso si he de reconocerle, sabe salirse siempre por la tangente y darle atole con el dedo a los mexicanos. Ese me parece es su mejor talento. Tendremos entonces el gobierno que merecemos pues así fue votado.

Tristemente se repite la historia y queda manifiesto que en la política no hay justicia, dignidad ni tampoco equilibrio.

#SinMordaza