LeBron James: 162 dólares por segundo en los Lakers

Los Ángeles Lakers es el peor equipo de la NBA en los últimos cinco años, lo que no le ha impedido conservar su aura de la franquicia más glamourosa y legendaria, ni por supuesto su pasado glorioso (es la segunda que más títulos ha ganado, 16, por detrás de los Celtics). Toda su potencia económica se ha visto reflejada en la contratación este verano de LeBron James por 153,3 millones de dólares para las próximas cuatro temporadas. Ahora, la cadena estadounidense ESPN ha desgranado las cifras de su contrato: 162 dólares por segundo, 9.700 por minuto, 117.000 por cuarto, 467.000 por partido y 38,3 millones de dólares por temporada.



De esta forma, los Lakers muestran su poderío financiero (están valorados en 3.300 millones de dólares, solo superados por los Knicks, según el último informe de Forbes) y el jugador, el dinero que es capaz de mover. De hecho, su anterior equipo, los Cavaliers estaba dispuesto a abonarle 207 millones de dólares, unos 178 millones de euros, por cinco años.

Al final, el gato al agua se lo llevó Magic Johnson, el exlegendario base de la franquicia angelina y uno de los líderes del Dream Team, nombrado presidente de operaciones en febrero de 2017 en sustitución de Mitch Kupchak. “¿Creéis que estoy preocupado por eso? He jugado contra Larry Bird,he jugado en nueve finales. Si no consigo firmar un agente libre, ella [Jeannie Buss, la propietaria de los Lakers] no tendrá que echarme. Yo mismo daré un paso al costado”. No fue necesario.