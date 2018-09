¿Quién acompañaría a Maradona en Dorados?

2018-09-07 11:21:58 | EL UNIVERSAL

El astro argentino ya se puso en contacto con los que serían sus compañeros en el banquillo del "Gran Pez"

Marcelo 'El negro' Gómez, entrenador de la reserva de Vélez, en el programa argentino Viva el Futbol manifestó al periodista Manu Faniza que Diego Maradona lo llamó para que lo acompañe en su proyecto en Dorados de Sinaloa y expresó su deseo de ser parte del cuerpo técnico del número 10.



"Está latente la posibilidad de ser ayudante de Maradona en Dorados de Sinaloa, todavía no hay nada cerrado". Fueron las palabras con las que el ex volante de Vélez conrmó la información que indica que puede sumarse al cuerpo técnico de Diego.



Además, añadió: Hoy hablé con Diego, ayer también, apenas empezaron las conversaciones nos pusimos en sintonía. Sobre su relación con el 'Pelusa', fue completamente sincero: No se puede ser objetivo a la hora de hablar de Diego, tenemos una gran relacion. Hemos sido compañeros en el showbol y rivales, sostuvo.



Para nalizar, expresó su deseo de crecer junto al número 10: Espero aprender mucho de él, cerró. Gómez junto con el ex portero Luis Islas quién jugó en México para León y Toluca, llegarían el domingo en avanzada a Sinaloa, aún no se conrma cuando llegaría Maradona.