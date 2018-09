Tuca toma decisiones que no son de interino

2018-09-07 10:32:18 | EL UNIVERSAL

El estratega brasileño quiere a los jugadores concentrados para los juegos de la fecha FIFA

Foto: El Universal.



Los directivos de la Federación Mexicana de Futbol están dispuestos a consentir a Ricardo Ferretti para que se quede de tiempo completo al frente de la Selección Nacional, por lo que le cumplen todos sus deseos y el Tuca ya toma decisiones importantes. Para muestra, el cambio de hotel donde se concentró el Tricolor en Houston.



El plan original era llegar al Saint Regis, cerca del centro comercial The Galleria, pero el brasileño ordenó moverse al centro de la ciudad, al Four Seasons, para evitar que los futbolistas tuvieran distracciones, quisieran pasearse, salir de compras... los quiere concentrados en los partidos.



En fin, toma decisiones que no son de un simple interino. No cabe duda que esa relación prospera.