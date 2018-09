Descubren error de Los Simpson 23 años después

En los casi 30 años que llevan Los Simpson en emisión, era imposible que la serie se librara de incluir algún error. Matt Selman, guionista y productor de la ficción, ha compartido un error de un episodio estrenado hace 23 años, que parece que había pasado inadvertido no solo para el público sino para el propio equipo de la ficción.

Selman, que se unió a la serie en 1997, estaba viendo el episodio de la sexta temporada Y con Maggie son tres cuando detectó el error. Homero relata cómo tuvo que abandonar el trabajo de sus sueños cuando Marge quedó embarazada de Maggie. Pero durante un flashback de Marge embarazada, se puede ver una foto de Maggie colgada en la pared del salón, tal como señaló Selman en Twitter, adjuntando una foto de la escena.

Maggie is in photo on wall behind Marge telling Homer she’s pregnant with Maggie pic.twitter.com/uckWDl8qWp