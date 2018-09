“Se siente genial, me siento querido, que me cuidan, que me están reconociendo, que me dan una importancia y eso lo agradezco mucho”.

“Básicamente piloteo un avión (para ir al trabajo), cuando era joven había una caricatura, Los Supersónicos, se suponía que para el año 2000 todos iban a vivir en una casa que tuviera un jet y una nave espacial, soy el único que hizo caso, tengo tres aviones. A los 13 años mi fantasía era tener esto, y como dije, nunca permití que nadie se interpusiera en el sueño que quería lograr”, compartió.