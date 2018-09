Paul McCartney, a los 76 años, sigue siendo una de las leyendas musicales vivas más importantes del mundo. Cerca de finales de julio pasado, el ex beatle anunció que lanzaría su primer álbum de estudio después de cinco años de ausencia, luego de que sus fans pidieran nuevo material de Sir Paul por todas partes.

‘New’, de 2013 fue lo último que el británico le regaló a su público, desde entonces, Paul se enfocó en hacer nueva música, pero también en dejar un legado mayor del que todos esperábamos. Hoy se estrena ‘Egypt Station’, su última producción discográfica, para lo que el cantante decidió enfocarse no solo en sus fans tradicionales, sino que le apostó a las nuevas generaciones.

Paul optó para su lanzamiento por estrategias de las nuevas generaciones o millenials, como uso de Instagram, allí, el cantante de 76 años publicó fotos de lugares emblemáticos, incluida la famosa calle Abbey Road, que hizo parte del álbum la agrupación de la que fue parte en 1969.

McCartney también aceptó participar en uno de los shows más vistos por los jóvenes, tanto en televisión como en YouTube: ‘The Late Late con James Corden’. En el capítulo, Paul recorre las calles donde creció, comparte anécdotas y termina la emisión con un concierto sorpresa. El video en redes sociales cuenta con alrededor de 31 millones de reproducciones.

LO MISMO PERO MEJOR

Hace casi dos meses, Paul reveló dos canciones de su nuevo álbum: ‘Come on to me’ y ‘I don’t know’, temas muy rockeros que recordaron a sus épocas doradas. Después, el sencillo ‘Fuh You’ salió a la luz con tonos más pop, característica del siglo XXI. Éste fue grabado en Los Ángeles, Londres y Sussex.

Con ganas de llegar a todas las generaciones, el músico inglés dio a conocer el nombre de las 16 canciones que conforman ‘Egypt Station’ en su Twitter, con un mensaje que dejó a sus seguidores hambrientos de más:

“Su atención, por favor. Paul anunció que el siguiente servicio a Egypt Station será llamado en…”.

“Opening Station”, “Happy With You”, “Who Cares”, “Confidante”, “People Want Peace”, “Hand In Hand”, “Dominoes”, “Back In Brazil”, “Do It Now” y “Caesar Rock”, son solo algunos de los nombres de los nuevos temas del británico, quien quiere iniciar este año una nueva gira por todo el mundo.

Sobre el nombre del disco, Paul afirmó: “Me gustaron las palabras ‘Egypt Station’. Me recordaron a los álbumes que solíamos hacer… ‘Egypt Station’ comienza con una canción y luego cada canción es como una estación diferente… Lo considero un lugar de ensueño del que emana la música”, agregó en entrevista con EFE. El álbum estará disponible a partir de este viernes en todas las plataformas de streaming, y de forma física en su tienda en línea en sitios especializados.

DE OTRO MUNDO

A su edad no piensa en jubilarse, será su décimoséptimo álbum de estudio y McCartney piensa en el futuro. Recientemente confirmó que dará un concierto por pierma vez en el Madison Square Garden de Nueva York durante su gira por los Estados Unidos. El tour mundial empezará este año con presentaciones en Canadá, Japón, Reino Unido y Europa.

Como parte de su promoción, se presentó en “The Howard Stern Show” el miércoles cinco de septiembre y ayer en “The Tonight Show” de Jimmy Fallon. Aunque es bien sabido que la música del último tramo de The Beatles como agrupación fue influenciada en gran medida por las drogas y alucinógenos, Paul lo confirmó en una reciente entrevista con un medio inglés.

El intérprete comentó que vio a Dios durante uno de esos “viajes”. “Inmediatamente me clavaron en el sofá, y vi a Dios, esta increíble y enorme figura y me sentí honrado”. Si bien no lo vio directamente, explicó que sintió algo superior.

“Era enorme. Una enorme pared que no pude ver en la parte superior, y yo estaba en la parte inferior. Y cualquiera diría que era la droga, la alucinación, pero sentimos que habíamos visto algo superior”, dijo el exBeatle.

A SABER:

Se considera como uno de los hombres más ricos de Inglaterra, pues su fortuna asciende a 660 millones de dólares, según CNNMoney. Es vegetariano y ha emprendido varias campañas a favor de este régimen alimenticio y los animales. En 2011, según Forbes, la publicidad de Paul McCartney para PETA le confirió a esta ONG más de 1 millón de dólares, es decir, el 1.4 por ciento de su valor publicitario personal. Es autor de la canción Yesterday que de acuerdo con libro de los Récord Guiness, es la canción más grabada de la historia y de la cual existen más de 3 mil versiones. Se encuentra en medio de una batalla legal por los derechos de autor de las más de 200 canciones de The Beatles, que fue comprado por Michael Jackson en 1985. El asteroide 4148, que forma parte del cinturón principal de asteroides del Sistema Solar, fue bautizado como McCartney en honor al músico.