Acusan supuestos actos de corrupción y prepotencia de policías municipales de Pachuca

Un ciudadano acusó probables actos de prepotencia por parte de policías municipales de Pachuca cuando lo detuvieron con el argumento de que se pasó un alto.

De acuerdo con el denunciante que pidió omitir su identidad, los dos oficiales tripulaban la patrulla HGA185A2 y lo pararon en el bulevar Felipe Ángeles cerca del estadio Hidalgo, con dirección al centro de Pachuca alrededor de las 2:00 horas.

“El oficial que manejaba me puso contra la patrulla y esculcaron mis pertenencias, me sacaron 10 mil pesos de mi cartera. Otro revisaba mi mochila”, narró y agregó que los uniformados no portaban placa de identificación.

Cuando dijo que era injusto porque robaban sus pertenencias, los policías le advirtieron que se lo llevarían detenido, por lo que solicitó el apoyo de la alcaldía de Pachuca porque ahora debe cuidarse de los oficiales que deben garantizar la seguridad de los habitantes de la capital.

Así mismo señaló que al llegar a su casa se percató de que le habían robado una chamarra y unos lentes de su mochila. El ciudadano pide al Secretario de Seguridad Pública, Rafael Herández Gutiérrez, y a la alcaldesa, Yolanda Tellería, que intervengan ya que ellos pueden identificar perfectamente quienes manejaban esa patrulla en ese horario.